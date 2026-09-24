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    Besonders beachtet!

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    Arm Holdings Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 24.09.2026

    Die Arm Holdings Aktie notiert am 24.09.2026 mit -4,02 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Arm Holdings Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 24.09.2026
    Foto: Arm Limited

    Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Aktueller Stand der Arm Holdings Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 24.09.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Arm Holdings Aktie. Mit einer Performance von -4,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,86 %, geht es heute bei der Arm Holdings Aktie nach unten. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Arm Holdings damit auf -11,24 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +34,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,91 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Arm Holdings einen Anstieg von +212,23 %.

    Während Arm Holdings deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,89 %.

    Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +34,68 %
    1 Monat +42,91 %
    3 Monate -11,24 %
    1 Jahr +144,56 %
    Stand: 24.09.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Arm Holdings Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 296,90 Mrd.EUR € wert.

    Arm Holdings Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Arm Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arm Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Arm Holdings

    -4,44 %
    +32,10 %
    +39,51 %
    -12,67 %
    +139,13 %
    +490,91 %
    +365,83 %
    ISIN:US0420682058WKN:A3EUCD
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