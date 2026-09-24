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    Secunet-Finanzchefin geht überraschend - Nachfolgerin kommt von Arvato Systems

    Für Sie zusammengefasst
    • Secunet beruft Alexandra Heine zur Finanzvorständin
    • Amtsantritt ist für den 1. Januar 2027 vorgesehen
    • Nospers Mandat endet Ende September einvernehmlich
    Secunet-Finanzchefin geht überraschend - Nachfolgerin kommt von Arvato Systems
    Foto: adobe.stock.com

    ESSEN (dpa-AFX) - Secunet Security Networks bekommt überraschend eine neue Finanzvorständin. Alexandra Heine solle mit Wirkung zum 1. Januar 2027 den Posten übernehmen, teilte das IT-Sicherheitsunternehmen am Donnerstag in Essen mit. Sie folgt auf Jessica Nospers, deren Vorstandsmandat Ende September "einvernehmlich" endet, wie es hieß. Nospers war zum 1. Juni 2024 bei Secunet angetreten.

    Ihre Nachfolgerin Heine kommt aus der IT-Branche und war zuletzt Finanzchefin beim Dienstleister Arvato Systems. Davor hatte sie unterschiedliche Führungspositionen im Bertelsmann-Konzern inne. In der Übergangsphase bis zu ihrem Antritt soll Secunet-Chef Marc-Julian Siewert die Aufgaben des Finanzchefs zusätzlich übernehmen./tav/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,25 % und einem Kurs von 232,5 auf Tradegate (24. September 2026, 12:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +7,63 %/+10,17 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung von rund 17 % nach Berichten über mögliche Bundeswehr-Aufträge bis 1,7 Mrd. Euro. Als gesichert gilt zunächst eine Bestellung von gut 100 Mio. Euro; weitere Abrufe über vier Jahre sind offen. Diskutiert werden SINA-Nachfrage, staatlicher Auftragsbestand, mögliche Prognoseanhebung, H1-Wachstum und ein KGV um 28.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

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    dpa-AFX
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