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    Dollarpreis

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kaum Bewegung EUR/USD - Veränderung -0,08 %

    EUR/USD konsolidiert fast unverändert bei 1,13755 USD.

    Dollarpreis - Kaum Bewegung EUR/USD - Veränderung -0,08 %
    Foto: Aleksandr Grechanyuk - 474056006
    EUR/USD tritt auf der Stelle. Mit -0,08 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,13755USD.

    EUR/USD Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,02 %
    1 Monat -2,57 %
    3 Monate +0,19 %
    1 Jahr -3,03 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte EUR/USD bei 1,121911USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 1,13755USD ein Wert von 10.139,4USD geworden – ein Gewinn von +1,39 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die technische Schwäche von EUR/USD: Der Bruch des Januartiefs und anschließend des Vorwochentiefs löste die seit Ende August bestehende Seitwärtsphase nach unten auf. Nach Unterschreiten des Märztiefs konsolidiert der Kurs über 1,1350. Unterstützungen liegen bei 1,1324 und 1,1275, Widerstände bei 1,1410 und 1,1455; die Fed-Reaktion gilt als Impuls.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber EUR/USD eingestellt.

    Zur EUR/USD Diskussion

    Informationen zum US-Dollar

    Der US-Dollar (USD) ist die Leitwährung der Welt und gilt seit seiner Einführung 1785 als globaler Standard. Der Kurs EUR-USD beeinflusst Handel, Rohstoffpreise und Kapitalströme. Schwankungen wirken sich direkt auf Öl, Gas und Exporte aus. Für Investoren, Unternehmen und Verbraucher bleibt der Dollarkurs ein zentraler Faktor internationaler Finanzmärkte.

    Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    EUR/USD

    -0,12 %
    -1,02 %
    -2,57 %
    +0,19 %
    -3,03 %
    +7,49 %
    -2,71 %
    +1,39 %
    +17,95 %
    ISIN:EU0009652759WKN:965275




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