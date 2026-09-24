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    Silberpreis

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    Silberpreis stürzt ab -1,38 % auf 63,60 USD

    Silber bricht ein und fällt auf 63,60 USD.

    Silberpreis - Silberpreis stürzt ab -1,38 % auf 63,60 USD
    Foto: 1421248173
    Heftiger Druck auf Silber: Das Edelmetall sinkt -1,38 % auf 63,60USD und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,93 %
    1 Monat -6,01 %
    3 Monate +5,08 %
    1 Jahr +46,77 %

    Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 43,32967USD. Heute, bei 63,60USD, wäre daraus ein Vermögen von 14.677,0USD geworden – ein Plus von +46,77 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Silber (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Rücksetzer bei Silber und Minen sowie gegensätzliche Erwartungen: Einige rechnen nach schwachen Minen-/Quartalszahlen mit weiterem Druck und sehen hohe Kursziele als überzogen. Andere erwarten eher eine mehrmonatige Seitwärtsphase und halten langfristig an Silber fest. Als Pro-Argument gelten Rekordcashflows der Silberminen; diskutiert werden zudem Knappheit, Substitution und Preisziele von 60–80 US-Dollar.

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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

    ETCs auf Silber

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 340,85EUR -0,53 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 120,45EUR -0,34 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 238,70EUR -0,47 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 324,34EUR -0,76 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 89,33EUR -0,62 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 523,20EUR -0,49 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 357,72EUR -0,57 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 72,45EUR -0,52 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 120,39EUR -0,50 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 8,588EUR +1,18 %

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    -1,52 %
    +2,93 %
    -6,01 %
    +5,08 %
    +46,77 %
    +174,62 %
    +185,98 %
    +231,15 %
    +289,55 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1




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