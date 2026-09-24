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    Eureka schließt Schürfgrabungsarbeiten an massiver Oxidmineralisierung auf KM98 ab

    Eureka schließt Schürfgrabungsarbeiten an massiver Oxidmineralisierung auf KM98 ab
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia / 24. September 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) („Eureka“ oder das „Unternehmen“) berichtet über den Abschluss seines Abtragungs- und Schlitzprobenahmeprogramms beim Ziel Roadside auf seinem Projekt für kritische Mineralien KM98 („KM98“ oder das „Projekt“) in Québec.

     

    Während des Programms wurde eine massive Oxidmineralisierung in einer großen Grundgesteinsfläche freigelegt, sodass das Unternehmen Schlitzproben aus dem Ziel nehmen und dessen geologische Merkmale besser verstehen kann.

     

    Höhepunkte

     

    • Bei mechanischen Abtragungen wurden rund 100 Meter Grundgestein über eine durchschnittliche Breite von 10 Metern freigelegt, wobei eine massive Oxidmineralisierung zutage trat.
    • Eine 30 Meter lange Erweiterung in Richtung Westen wurde ausgehoben, um die darunterliegende Geologie zu untersuchen.
    • Insgesamt wurden 39 Schlitzproben aus der freigelegten oxidreichen Zone gesammelt, darunter ein Probenabschnitt von sieben Metern.
    • Die Proben werden einer Laboranalyse unterzogen, deren Ergebnisse in rund acht Wochen erwartet werden.
    • Die Vorbereitungen für das erste Bohrprogramm des Unternehmens auf dem Ziel Hook gehen weiter.

     

    „Das Ziel Roadside entwickelt sich zu einer weiteren wichtigen Explorationsgelegenheit auf KM98“, sagte Daniel Matthews, CEO von Eureka. „Wir haben nun einen großen Bereich des oxidreichen Grundgesteins freigelegt und 39 Schlitzproben genommen, um den Gehalt und die Verteilung der Mineralisierung besser verstehen zu können. Da die Vorbereitungen auf Hook weiterlaufen und die Analyseergebnisse der Schlitzproben des Ziels Roadside ausstehen, treiben wir zwei unterschiedliche Ziele innerhalb des Projekts voran.“

     

    Exploration des Ziels Roadside

     

    Das Ziel Roadside liegt im nordwestlichen Bereich von KM98 und wurde aufgrund von früheren geologischen und geophysikalischen Arbeiten für anschließende Explorationstätigkeiten ausgewählt.

     

    Die mechanische Abtragung wurde innerhalb von zwei Tagen abgeschlossen. Anschließend wurde das freigelegte Grundgestein mittels Hochdruckreinigung gesäubert, um eine geologische Untersuchung und Schlitzprobenahme zu ermöglichen.

     

    Die Arbeiten legten eine Zone mit massiver Oxidmineralisierung frei, wobei die mineralisierte Linse in etwa nord-nordöstlich verläuft. Die Mineralisierung scheint südlich unterhalb von La Romaine Road weiterzuverlaufen, während ihre nördliche Grenze in einem separaten Graben bei einem kleinen Bach identifiziert wurde. Es wurde auch eine westliche Erweiterung ausgehoben, um die umgebende Geologie zu untersuchen.

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