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    Vection Technologies und Xerox unterzeichnen gegenseitige Wiederverkäufer-Rahmenvereinbarungen

    Vection Technologies und Xerox unterzeichnen gegenseitige Wiederverkäufer-Rahmenvereinbarungen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    WESENTLICHE HIGHLIGHTS

     

    • Vection Technologies und Xerox haben gegenseitige, nicht exklusive Wiederverkäufer-Rahmenvereinbarungen per 29. Juni 2026 für eine Laufzeit von zunächst fünf Jahren unterzeichnet.
    • Die Vereinbarungen schaffen einen kommerziellen Rahmen, über den die Unternehmen ausgewählte Geschäftsmöglichkeiten identifizieren und entwickeln können, die komplementäre Fähigkeiten aus ihren jeweiligen Portfolios beinhalten.
    • Die Unternehmen werden ausgewählte kommerzielle Möglichkeiten prüfen, die die Fähigkeiten von Vection in den Bereichen konversationelle KI, Digital Humans, Kioske und XR/3D mit den Lösungen von Xerox für Content-Erfassung, intelligente Dokumentenverarbeitung, Enterprise Content Management, Workflows und Field-Service zusammenführen können.
    • Gemeinsam werden diese Fähigkeiten Kunden dabei helfen, Informationen aus Papier- und digitalen Dokumenten in zugängliches Wissen, automatisierte Workflows und intelligente Nutzererlebnisse zu verwandeln, was die Produktivität verbessert und die Einführung Governance-konformer KI-Lösungen unterstützt.
    • Xerox und Vection werden gemeinsam über ihre Vertriebs-, Presales- und Lösungsarchitektur-Teams ausgewählte Geschäftsmöglichkeiten identifizieren und entwickeln, wobei das Geschäftsmodell für die Zusammenarbeit von Fall zu Fall festgelegt wird.
    • Der anfängliche kommerzielle Schwerpunkt im Rahmen der Vereinbarungen liegt auf Westeuropa mit Bestrebungen für eine spätere breitere geografische Expansion, wobei den vertikalen Märkten Fertigung und Verteidigung, Gesundheitswesen sowie Einzelhandel Priorität eingeräumt wird.
    • Jedes Unternehmen kann ausgewählte Lösungen aus dem Portfolio des anderen weiterverkaufen. Die Vereinbarungen enthalten keine zugesagten Mengen oder Mindestumsatzverpflichtungen.
    • In dieser Pressemitteilung werden keine kundenspezifischen kommerziellen Bedingungen, Preise, Umsätze oder Auftragswerte veröffentlicht.

     

    Sydney, Australien – 24. September 2026: Vection Technologies Ltd. (ASX: VR1, OTC: VCTNY, FWB: S1X) („Vection“ oder „das Unternehmen“), ein globales Unternehmen für immersive KI/XR-SaaS-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass es gegenseitige, nicht exklusive Wiederverkäufer-Rahmenvereinbarungen mit Xerox unterzeichnet hat.

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