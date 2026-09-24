BERNSTEIN RESEARCH stuft Aumovio auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio nach einer Kapitalmarktveranstaltung von Partner Aurora mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Outperform" belassen. Dass Aurora 30.000 autonome Lastkraftwagen bis zum Jahr 2030 auf die Straße bringen wolle, sei für Aumovio positiv, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Ein Erfolg von Aurora sei auch für den Autozulieferer als exklusivem Hardware-Zulieferer und Instandhaltungs-Dienstleister von entscheidender Bedeutung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 06:39 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 36,50EUR auf Tradegate (24. September 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: Aumovio

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

