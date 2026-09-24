DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AB Inbev nach einer Investorenveranstaltung in den USA mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Erhöhte Mittelfristziele drückten zugleich ein hohes Maß an Zuversicht aus, was die Prognosen für 2026 und 2027 betreffe, schrieb Mitch Collett in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dies stütze seine Ansicht, dass der Brauereikonzern in puncto Aktionärswert in der Konsumgüterbranche zu den besten Unternehmen gehört./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 68,46EUR auf Tradegate (24. September 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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