DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BBVA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA nach einem Treffen mit den Konzern- und Finanzchefs mit einem Kursziel von 23,65 Euro auf "Hold" belassen. Für den Investmentansatz hätten sich keine wesentlichen Neuerungen ergeben, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Tenor sei aber eindeutig positiv gewesen. Dies unterstreiche die Zuversicht des Managements hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Wachstums und der Profitabilität./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 24,88EUR auf Tradegate (24. September 2026, 13:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Alfredo Alonso

Analysiertes Unternehmen: BBVA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 23,65

Kursziel alt: 23,65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

