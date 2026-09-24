Kalo Gold definiert massiven 4,3-km-Goldkorridor

Auf dem Vatu-Aurum-Projekt in Fidschi setzt Kalo Gold (TSX-V: KALO; OTCID: KLGDF; Frankfurt: 9M51) derzeit entscheidende Puzzleteile zusammen. Im Fokus steht das Zielgebiet Wainikoro, wo das Unternehmen geologische und geophysikalische Daten zu einem vielversprechenden Bild vereint: Ein durch IP-Messungen definierter, 4,3 Kilometer langer Hauptkorridor zeigt klare Gold-Signaturen – und ist entlang des Streichens weiterhin offen. Das bedeutet: Aus abstrakten Datenpunkten entsteht nun ein handfestes Raster für die kommenden Explorationsschritte.

4,3 Kilometer Gold-Korridor: Starke Signale bei Wainikoro

Die aktuelle Auswertung der Gradient-Array-IP-Daten offenbart drei überwiegend nord-südlich verlaufende Resistivitätskorridore. Das geologische Muster ist hochinteressant: Erhöhte Goldwerte treten bevorzugt genau an den Rändern der geophysikalischen Hochs und Tiefs auf. Dieses Phänomen zieht sich sowohl durch den Hauptkorridor als auch durch eine separate, 2,5 Kilometer westnordwestlich gelegene Zone.

Wainikoro – interpretierte Widerstandskorridore (schraffiert), einschließlich des 4,3 km langen Haupt-IP-Widerstandskorridors, sowie Goldergebnisse aus Oberflächenstichproben (detectORE™ dU), zusammen mit den Feuerproben-Ergebnissen der Nubu-Graben-Verwerfung, der West–Ost-Transferzone (WETZ) und des neuen Adernclusters.; Quelle Kalo Gold

Die konkreten Messwerte untermauern das Potenzial. Im Hauptkorridor, speziell beim "New Vein Cluster", lieferten Gesteinsproben bereits bis zu 7,83 g/t Gold und 108 g/t Silber. Etwa 2,5 Kilometer weiter östlich bestätigte eine zertifizierte Brandprobe sogar bis zu 8,78 g/t Gold (was im semi-quantitativen detectORE-Feldscreening sehr starken 3.397 dU entsprach). Auch in der westlichen Zone zeigen Feldscreenings Werte von bis zu 2.744 dU (ca. 2,74 g/t Gold). Diese Goldreaktionen bilden nun einen immer dichteren Cluster im Umfeld der geophysikalischen Übergangszonen.

Der Weg zur Bohrung: Hydrothermale Brekzien und CSAMT-Geophysik

Ein zentraler geologischer Beleg stammt aus dem neu angelegten Graben TR26-025 im östlichen Bereich. Hier stießen die Geologen neben andesitischem Nebengestein auf hydrothermale Brekzie, die exakt mit einem Resistivitätshoch zusammenfällt – ein starker Hinweis auf Silifizierung oder quarzreichen Zement.

Da sich die Goldmineralisierung bevorzugt an den lithologischen Grenzen konzentriert, fokussiert sich Kalo Golds Explorationsmodell nun gezielt auf die Ränder, Biegungen und Schnittpunkte dieser Strukturen, welche die hydrothermale Fluidbewegung gesteuert haben dürften.

Um dieses 367 Quadratkilometer große epithermale Low-Sulphidation-System (ein vulkanisches Back-Arc-Umfeld) weiter zu entschlüsseln, treibt das Unternehmen die Arbeiten zügig voran. Die IP-Untersuchungen durch Fender Geophysics sind auf sieben von acht Blöcken bereits abgeschlossen. Um die nächsten hochkarätigen Bohrziele zu definieren, greift der folgende Fahrplan:

Tiefenprüfung per CSAMT (Ende Sept. / Okt. 2026): Neue Messlinien, die senkrecht zu den nord-südlichen Trends angelegt werden, sollen klären, wie tief die Strukturen reichen und wo sich vielversprechende Aufweitungen oder Verzweigungen befinden.

Erweiterte Feldarbeiten: Zusätzliche Gräben, kontinuierliche Schlitzproben und Strukturkartierungen sollen das Verständnis der Alterationsmineralogie schärfen.

Systematische Daten-Integration: Alle neuen Laboranalysen werden mit den bestehenden geochemischen Befunden sowie den IP-, Gravitäts-, Magnetik- und Radiometriedaten zu einem finalen 3D-Bohrmodell verschmolzen.

Mit diesem systematischen Ansatz grenzt Kalo Gold die aussichtsreichsten Zonen innerhalb des riesigen Vatu-Aurum-Projekts immer präziser ein und bereitet damit den Boden für die nächste, gezielte Explorationsphase und später dann auch Bohrungen.









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