DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo auf "Hold" mit einem Kursziel von 1734 Pence belassen. Analyst Mitch Collett äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung zur Neubesetzung auf dem Posten des Finanzchefs. Nur einen Monat nach der Bekanntgabe einer Dreijahresstrategie sei der Zeitpunkt etwas überraschend./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 19,17EUR auf Tradegate (24. September 2026, 12:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mitch Collett

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,34

Kursziel alt: 17,34

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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