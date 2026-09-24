Deep Sea Minerals Corp. begrüßt die Äußerungen des US-Innenministeriums zu den Genehmigungsverfahren für Tiefseemineralien

Vancouver, BC, 24. September 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Projekten für kritische Mineralien aus der Tiefsee konzentriert – begrüßt die jüngsten Äußerungen von US-Innenminister Doug Burgum zu den Fortschritten bei der Genehmigung des Tiefseebergbaus in den Vereinigten Staaten.

Am 14. September 2026 erklärte Minister Burgum, dass in den kommenden Monaten Tiefseebergbaugenehmigungen erteilt werden könnten, da die Vereinigten Staaten ihre Bemühungen zur Stärkung und Diversifizierung der Lieferketten für kritische Mineralien fortsetzen. Im Vorfeld dieser Äußerungen gab es bereits weitreichende US-Initiativen zur Vereinfachung der Pachtvergabe und der Genehmigungsverfahren für Offshore-Mineralien.

„Wir begrüßen die kontinuierlichen Fortschritte bei der Schaffung klarer und effizienter regulatorischer Rahmenbedingungen für die verantwortungsvolle Erschließung von Tiefseemineralien in den Vereinigten Staaten“, so James Deckelman, CEO von Deep Sea Minerals Corp. „Der zunehmende Fokus auf kritische Offshore-Mineralien spiegelt deren potenzielle Rolle bei der Stärkung der US-Lieferketten für kritische Mineralien wider. Deep Sea Minerals konzentriert seine Bemühungen nach wie vor darauf, in den Vereinigten Staaten seine eigene Strategie auf Regulierungsebene verantwortungsvoll im Rahmen des etablierten NOAA-Verfahrens voranzutreiben.“

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, American Deep Sea Minerals Corp., hat bei der National Oceanic and Atmospheric Administration („NOAA“) gemäß dem Gesetz über mineralische Rohstoffe des Tiefseebodens (Deep Seabed Hard Mineral Resources Act von 1980, „DSHMRA“) eine Explorationslizenz für ein etwa 147.368 km² großes Areal in der Clarion-Clipperton Zone des Pazifischen Ozeans beantragt.

Am 26. Mai 2026 stellte die NOAA fest, dass der Antrag des Unternehmens den Anforderungen weitgehend entspricht (weitgehende Konformität) und begründete damit den Rechtsvorrang des Unternehmens bei der Erteilung einer Explorationslizenz für das beantragte Konzessionsgebiet gemäß DSHMRA. Am 17. Juli 2026 reichte das Unternehmen einen abgeänderten Antrag ein, der aus seiner Sicht die von der NOAA angeforderten ergänzenden Informationen berücksichtigt. Der Antrag muss noch weitere Schritte des behördlichen Prüfverfahrens durchlaufen, und die weitgehende Konformität stellt weder eine Explorationslizenz noch eine Genehmigung zur Aufnahme von Offshore-Aktivitäten dar.

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