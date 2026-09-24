OHB Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 24.09.2026

Mit einer Performance von -5,19 % musste die OHB Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem Plus von +3,50 % am Vortag kommt es heute bei OHB zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -5,19 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von OHB mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -55,27 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,55 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von OHB einen Anstieg von +58,22 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,32 % 1 Monat -23,55 % 3 Monate -55,27 % 1 Jahr +168,88 %

Informationen zur OHB Aktie

Stand: 24.09.2026, 13:40 Uhr

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,54 Mrd. € wert.

Saab will seine Rolle im Weltraum deutlich ausbauen. Dafür setzt der Rüstungskonzern auf Kooperationen mit drei schwedischen Technologiepartnern.

OHB Sweden und Saab wollen ihre Zusammenarbeit bei weltraumgestützten Verteidigungsfähigkeiten vertiefen. Beide Unternehmen haben dazu eine Absichtserklärung unterzeichnet, die mögliche gemeinsame Aktivitäten mit bestehenden und künftigen …

EQS-News: OHB SE / Key word(s): Miscellaneous OHB Sweden and Saab sign Memorandum of Understanding on cooperation in space based defence capabilities 24.09.2026 / 09:39 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,29 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,78 %. Leonardo notiert im Minus, mit -2,96 %. Lockheed Martin verliert -0,09 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,66 %.

OHB Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar