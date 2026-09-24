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SAP Aktie leidet unter Verkäufen - 24.09.2026
Am heutigen Handelstag muss die SAP Aktie bisher Verluste von -1,40 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.
SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.
SAP Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 24.09.2026
Rote Vorzeichen bei SAP: Der Kurs rutscht um -1,40 % auf 182,66€ ab. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?
Obwohl die SAP Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +36,60 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,47 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,47 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SAP -11,78 % verloren.
SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,47 %
|1 Monat
|-1,47 %
|3 Monate
|+36,60 %
|1 Jahr
|-17,88 %
Informationen zur SAP Aktie
Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 224,42 Mrd. € wert.
Atempause vor dem nächsten Rallye-Schub?
Nach einer kräftigen Erholung ist bei der SAP-Aktie zuletzt etwas Ruhe eingekehrt. Doch von Schwäche kann kaum die Rede sein: Die Konsolidierung verläuft bislang vor allem über die Zeit statt über den Kurs, während wichtige charttechnische Marken verteidigt werden. Gleichzeitig liefern steigende Cloud-Aufträge, neue KI-Funktionen und mehrere angehobene Kursziele frische Argumente. Analysten setzen neue Kursziele […] The post SAP-Aktie: Atempause vor dem nächsten Rallye-Schub? first appeared on sharedeals.de.
SAP baut sein KI-Angebot aus: Darum bleibt die Aktie für Analysten ein Top-Pick!
SAP hinkt an der Börse 2026 hinterher, das Papier liegt rund 9 Prozent im Minus. Die Bank of America rät trotzdem zum Kauf und setzt vor den Zahlen am 21. Oktober vor allem auf eines: die neue KI-Welt rund um Joule.
Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SAP?
Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,46 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,45 %. Oracle notiert im Minus, mit -1,24 %. ServiceNow verliert -0,65 % Workday (A) notiert im Minus, mit -0,32 %.
SAP Aktie jetzt kaufen?
Ob sich ein Einstieg bei der SAP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SAP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.