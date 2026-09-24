NVIDIA Aktie leidet unter Verkäufen - 24.09.2026

Die NVIDIA Aktie notiert aktuell bei 196,12€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,02 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,02 € entspricht. Es bleibt ungemütlich für NVIDIA: Nach einem Rückgang von -0,91 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,02 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die NVIDIA Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,75 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um +5,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,27 %. Im Jahr 2026 gab es für NVIDIA bisher ein Plus von +23,41 %.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,18 % 1 Monat +7,27 % 3 Monate +11,75 % 1 Jahr +30,91 %

Informationen zur NVIDIA Aktie

Stand: 24.09.2026, 13:40 Uhr

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,74 Bil. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,20 %. Intel notiert im Minus, mit -2,84 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,16 %. Broadcom verliert -1,17 %

NVIDIA Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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