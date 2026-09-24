Intel Aktie heute im Minus - 24.09.2026

Die Intel Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,84 % auf 104,68€. Damit verliert die Aktie -3,06 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der Intel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,39 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 104,68€, mit einem Minus von -2,84 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Intel damit auf -9,83 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +20,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +236,95 % gewonnen.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,40 % 1 Monat +41,15 % 3 Monate -9,83 % 1 Jahr +329,40 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 24.09.2026, 13:41 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 553,24 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,22 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -1,02 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -0,16 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -1,39 %

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Intel Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Intel Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.