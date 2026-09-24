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    Besonders beachtet!

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    Palantir - Aktie zeigt Schwäche - 24.09.2026

    Am 24.09.2026 ist die Palantir Aktie, bisher, um -2,02 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Besonders beachtet! - Palantir - Aktie zeigt Schwäche - 24.09.2026
    Foto: 1059988826

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 24.09.2026

    Die Palantir Aktie ist bisher um -2,02 % auf 165,04 gefallen. Das sind -3,40  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,26 %, geht es heute bei der Palantir Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Palantir nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +62,49 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palantir Aktie damit um +9,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,98 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Palantir um +8,01 % gewonnen.

    Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,79 %
    1 Monat +9,98 %
    3 Monate +62,49 %
    1 Jahr +8,00 %
    Stand: 24.09.2026, 13:41 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Palantir Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von Palantir auf fast 170 Euro, das frühere ATH um 180 Euro und mögliche Ziele von 190 bis über 200 Euro. Einige erwarten technisch einen Rücksetzer und setzen auf Puts, andere verweisen auf das Momentum. Fundamental stehen langfristige Software- und Staatsnachfrage einer Kritik an der hohen Bewertung und dem KGV gegenüber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Zur Palantir Diskussion

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 380,54 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft, Snowflake Registered (A) und Co.

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,45 %. Snowflake Registered (A) notiert im Minus, mit -0,51 %.

    Palantir Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palantir

    -1,98 %
    +9,79 %
    +9,98 %
    +62,49 %
    +8,00 %
    +1.156,22 %
    +585,00 %
    +1.944,84 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J
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