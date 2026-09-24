ASML Holding - Aktie mit schwachem Handelstag - 24.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die ASML Holding Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,72 % im Minus. Die ASML Holding Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,60 % wieder ab und notiert heute bei 1.505,20€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die ASML Holding Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -4,40 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASML Holding Aktie damit um +8,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,01 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +65,15 % gewonnen.

ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,42 % 1 Monat +2,01 % 3 Monate -4,40 % 1 Jahr +86,69 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Stand: 24.09.2026, 13:42 Uhr

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 584,08 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, Canon und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,82 %. Canon notiert im Plus, mit +1,16 %. Tepco notiert im Minus, mit -6,28 %.

Lohnt sich ein Investment in die ASML Holding Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ASML Holding Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ASML Holding Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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