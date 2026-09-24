Meta Platforms (A) Aktie schwach im Handel - 24.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die Meta Platforms (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,90 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,65 %, geht es heute bei der Meta Platforms (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Meta Platforms (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +30,66 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +9,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,55 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Meta Platforms (A) eine positive Entwicklung von +14,81 % erlebt.

Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,35 % 1 Monat +37,55 % 3 Monate +30,66 % 1 Jahr +0,78 %

Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Stand: 24.09.2026, 13:42 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,42 Bil. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,91 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,45 %. Snap Inc notiert im Minus, mit -1,61 %. Pinterest Registered (A) verliert -1,23 %

Meta Platforms (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Meta Platforms (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Meta Platforms (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.