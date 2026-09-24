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Meta Platforms (A) Aktie schwach im Handel - 24.09.2026
Die Meta Platforms (A) Aktie notiert am 24.09.2026 mit -1,90 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.
Meta Platforms (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.09.2026
Am heutigen Handelstag musste die Meta Platforms (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,90 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,65 %, geht es heute bei der Meta Platforms (A) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Meta Platforms (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +30,66 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +9,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,55 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Meta Platforms (A) eine positive Entwicklung von +14,81 % erlebt.
Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,35 %
|1 Monat
|+37,55 %
|3 Monate
|+30,66 %
|1 Jahr
|+0,78 %
Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,42 Bil. € wert.
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Meta Platforms (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Meta Platforms (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Meta Platforms (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.