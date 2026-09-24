Griechische Aktienperlen
Tesla: Spannend | Schneider E.: Übernahme | VW: Absatz steigt leicht
Die Zahl der PKW-Neuzulassungen in der EU steigt. Die Aktien von VW, BMW & Co. allerdings nicht. Den chinesischen Autobauern drohen neue Steuern aus der EU. Ist Tesla wieder der beste Pick der Branche?
- EU-Pkw-Zulassungen steigen, Autoaktien schwächeln
- Griechische Aktien und ETF erleben ein Comeback
- Meta testet KI-Gerät und VR-Brillen gegen Apple
Vom Pleitestaat zum Börsen-Star? Griechische Aktien wieder heiß begehrt
Jahrelang galt Griechenland als Problemfall Europas. Doch die Zeiten haben sich geändert: Die Wirtschaft wächst, Banken wurden saniert, Staatsanleihen sind zurück im Investment-Grade-Bereich und die Börse feiert ein Comeback.
Wir stellen Ihnen 5 Aktien, einen ETF und einen Zockerwert aus Griechenland vor, damit Sie noch auf das Thema aufspringen können.
Meta greift Apple und Google an: Dieses KI-Gerät braucht kein Smartphone
Der Zuckerberg-Konzern sorgt mit seiner neuen Muse-KI weiterhin für Aufsehen. Nach dem Erfolg der App präsentiert Mark Zuckerberg nun mit Charm einen mobilen KI-Begleiter, der ohne Smartphone-Verbindung funktioniert. Gleichzeitig setzt Meta mit neuen VR-Brillen Apple unter Druck: ähnliche Funktionen wie die Vision Pro, aber deutlich günstiger. Der Kampf um die nächste große Computer-Plattform ist eröffnet.
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Kampf um die Streaming-Krone: Netflix oder Disney?
Zwei Giganten, zwei völlig unterschiedliche Strategien: Netflix setzt auf pure Streaming-Power, Disney auf ein riesiges Entertainment-Imperium mit Marken wie Marvel, Star Wars und seinen Freizeitparks. Doch welche Aktie bietet Anlegern langfristig die besseren Chancen?
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Renditen für US-Staatsanleihen steigen wieder
Thema des Tages: griechische Aktienperlen
Ein spekulativer griechischer Wert
Meta: Apple und Google ausgetrickst?
Schneider Electric: Shelly Übernahme
Orlen: Energa wird komplett übernommen
DAX: 25.000 beginnt zu wackeln
BYD: Immer mehr Verkäufe in Europa
Depots: Telekom-Schein sorgt für etwas Ruhe
Aktienduell: Disney vs. Netflix
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge