Tesla: Spannend | Schneider E.: Übernahme | VW: Absatz steigt leicht

Vom Pleitestaat zum Börsen-Star? Griechische Aktien wieder heiß begehrt

Jahrelang galt Griechenland als Problemfall Europas. Doch die Zeiten haben sich geändert: Die Wirtschaft wächst, Banken wurden saniert, Staatsanleihen sind zurück im Investment-Grade-Bereich und die Börse feiert ein Comeback.

Wir stellen Ihnen 5 Aktien, einen ETF und einen Zockerwert aus Griechenland vor, damit Sie noch auf das Thema aufspringen können.

Meta greift Apple und Google an: Dieses KI-Gerät braucht kein Smartphone

Der Zuckerberg-Konzern sorgt mit seiner neuen Muse-KI weiterhin für Aufsehen. Nach dem Erfolg der App präsentiert Mark Zuckerberg nun mit Charm einen mobilen KI-Begleiter, der ohne Smartphone-Verbindung funktioniert. Gleichzeitig setzt Meta mit neuen VR-Brillen Apple unter Druck: ähnliche Funktionen wie die Vision Pro, aber deutlich günstiger. Der Kampf um die nächste große Computer-Plattform ist eröffnet.



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Kampf um die Streaming-Krone: Netflix oder Disney?

Zwei Giganten, zwei völlig unterschiedliche Strategien: Netflix setzt auf pure Streaming-Power, Disney auf ein riesiges Entertainment-Imperium mit Marken wie Marvel, Star Wars und seinen Freizeitparks. Doch welche Aktie bietet Anlegern langfristig die besseren Chancen?

Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

Begrüßung

Renditen für US-Staatsanleihen steigen wieder

Thema des Tages: griechische Aktienperlen

Vergleich DAX – Athex

Ein Griechenland ETF

5 Aktien aus Griechenland

Ein spekulativer griechischer Wert

Meta: Apple und Google ausgetrickst?

Schneider Electric: Shelly Übernahme

Orlen: Energa wird komplett übernommen

DAX: 25.000 beginnt zu wackeln

VW: Absatzzahlen steigen

BYD: Immer mehr Verkäufe in Europa

Tesla: Jetzt wird es spannend

Verbio: Zahlen fallen durch

Depots: Telekom-Schein sorgt für etwas Ruhe

Aktienduell: Disney vs. Netflix

Zuschauerfragen



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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge



