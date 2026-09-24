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    Griechische Aktienperlen

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    Tesla: Spannend | Schneider E.: Übernahme | VW: Absatz steigt leicht

    Die Zahl der PKW-Neuzulassungen in der EU steigt. Die Aktien von VW, BMW & Co. allerdings nicht. Den chinesischen Autobauern drohen neue Steuern aus der EU. Ist Tesla wieder der beste Pick der Branche?

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Pkw-Zulassungen steigen, Autoaktien schwächeln
    • Griechische Aktien und ETF erleben ein Comeback
    • Meta testet KI-Gerät und VR-Brillen gegen Apple
    Griechische Aktienperlen - Tesla: Spannend | Schneider E.: Übernahme | VW: Absatz steigt leicht
    Foto: wallstreetONLINE

    Vom Pleitestaat zum Börsen-Star? Griechische Aktien wieder heiß begehrt

    Jahrelang galt Griechenland als Problemfall Europas. Doch die Zeiten haben sich geändert: Die Wirtschaft wächst, Banken wurden saniert, Staatsanleihen sind zurück im Investment-Grade-Bereich und die Börse feiert ein Comeback.

    Wir stellen Ihnen 5 Aktien, einen ETF und einen Zockerwert aus Griechenland vor, damit Sie noch auf das Thema aufspringen können.

    Meta greift Apple und Google an: Dieses KI-Gerät braucht kein Smartphone

    Der Zuckerberg-Konzern sorgt mit seiner neuen Muse-KI weiterhin für Aufsehen. Nach dem Erfolg der App präsentiert Mark Zuckerberg nun mit Charm einen mobilen KI-Begleiter, der ohne Smartphone-Verbindung funktioniert. Gleichzeitig setzt Meta mit neuen VR-Brillen Apple unter Druck: ähnliche Funktionen wie die Vision Pro, aber deutlich günstiger. Der Kampf um die nächste große Computer-Plattform ist eröffnet.

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    Kampf um die Streaming-Krone: Netflix oder Disney?

    Zwei Giganten, zwei völlig unterschiedliche Strategien: Netflix setzt auf pure Streaming-Power, Disney auf ein riesiges Entertainment-Imperium mit Marken wie Marvel, Star Wars und seinen Freizeitparks. Doch welche Aktie bietet Anlegern langfristig die besseren Chancen?

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    Renditen für US-Staatsanleihen steigen wieder

    Thema des Tages: griechische Aktienperlen

    Vergleich DAX – Athex

    Ein Griechenland ETF

    5 Aktien aus Griechenland

    Ein spekulativer griechischer Wert

    Meta: Apple und Google ausgetrickst?

    Schneider Electric: Shelly Übernahme

    Orlen: Energa wird komplett übernommen

    DAX: 25.000 beginnt zu wackeln

    VW: Absatzzahlen steigen

    BYD: Immer mehr Verkäufe in Europa

    Tesla: Jetzt wird es spannend

    Verbio: Zahlen fallen durch

    Depots: Telekom-Schein sorgt für etwas Ruhe

    Aktienduell: Disney vs. Netflix

    Zuschauerfragen

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
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    Verfasst von Markus Weingran
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    Griechische Aktienperlen Tesla: Spannend | Schneider E.: Übernahme | VW: Absatz steigt leicht Die Zahl der PKW-Neuzulassungen in der EU steigt. Die Aktien von VW, BMW & Co. allerdings nicht. Den chinesischen Autobauern drohen neue Steuern aus der EU. Ist Tesla wieder der beste Pick der Branche?
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