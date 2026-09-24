Börsen Update Europa - 24.09. - MDAX schwach -0,90 %

Der MDAX steht bei 30.935,00 PKT und verliert bisher -0,90 %. Top-Werte: Salzgitter +3,05 %, Aurubis +1,52 %, CTS Eventim +1,27 % Flop-Werte: RENK Group -3,31 %, Nordex -3,18 %, HENSOLDT -3,06 %

Der DAX bewegt sich bei 25.355,35 PKT und fällt um -0,01 %. Top-Werte: Beiersdorf +3,05 %, Allianz +1,72 %, MTU Aero Engines +1,53 % Flop-Werte: Infineon Technologies -2,81 %, Volkswagen (VW) Vz -2,47 %, Rheinmetall -2,47 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu OMV AG!

Der TecDAX steht bei 3.965,65 PKT und verliert bisher -0,79 %.

Top-Werte: PVA TePla +2,30 %, Carl Zeiss Meditec +1,86 %, Deutsche Telekom +1,19 %

Flop-Werte: OHB -4,58 %, Nordex -3,18 %, HENSOLDT -3,06 %

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



Der Eurozone 50 steht aktuell (13:59:24) bei 6.291,27 PKT und fällt um -0,04 %.

Top-Werte: Koninklijke Ahold Delhaize +2,79 %, Allianz +1,72 %, Siemens +1,48 %

Flop-Werte: BNP Paribas (A) -3,15 %, Infineon Technologies -2,81 %, EssilorLuxottica -2,50 %

Der AT 20 bewegt sich bei 6.939,17 PKT und steigt um +0,28 %.

Top-Werte: voestalpine +2,40 %, OMV +1,66 %, Oesterreichische Post +1,62 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,64 %, PORR -1,30 %

Der CH 20 steht aktuell (13:59:16) bei 13.911,15 PKT und steigt um +0,18 %.

Top-Werte: Swisscom +1,22 %, CIE Financiere Richemont +0,93 %, Geberit +0,76 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -3,85 %, Logitech International -3,19 %

Der SE 30 steht aktuell (11:47:26) bei 3.288,05 PKT und fällt um -0,84 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,30 %, Tele2 (B) +1,30 %, Telia Company +1,21 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -2,03 %, Sandvik -1,21 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.705,00 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,37 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,73 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,49 %

Flop-Werte: Viohalco -3,23 %, Public Power -2,50 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,16 %