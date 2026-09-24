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    Besonders beachtet!

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    Medios Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 24.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Medios Aktie bisher um +4,73 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Medios Aktie.

    Besonders beachtet! - Medios Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 24.09.2026
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Medios ist ein Spezialpharma-Großhändler und -Dienstleister mit Fokus auf patientenindividuelle Therapien (v. a. Onkologie, seltene Erkrankungen). Kern: Handel mit Spezialarzneien, Herstellung patientenindividueller Zubereitungen, Logistik- und Servicelösungen für Apotheken. Marktstellung: einer der führenden Spezialpharma-Player in Deutschland. Konkurrenten: Phoenix, Noweda, Alliance Healthcare, Zur Rose/DocMorris. USP: Spezialisierung auf Hochpreis-Spezialpräparate, enge Apothekenkooperationen, integrierte Wertschöpfung von Beschaffung bis Herstellung.

    Medios Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 24.09.2026

    Die Medios Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,73 % auf 10,520 zulegen. Das sind +0,475  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Medios Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,94 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 10,520, mit einem Plus von +4,73 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl sich die Medios Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -17,05 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Medios Aktie damit um -1,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Medios -31,01 % verloren.

    Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um -0,98 %. Medios entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Medios Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,77 %
    1 Monat -8,01 %
    3 Monate -17,05 %
    1 Jahr -25,26 %
    Stand: 24.09.2026, 14:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Medios Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die als sehr niedrig empfundene Bewertung von Medios trotz rund 2,2 Mrd. € Umsatz, etwa 90 Mio. € AEBITDA und über 40 Mio. € Free Cashflow. Im Fokus stehen Aktienrückkäufe statt weiterer Übernahmen, Margenrisiken durch Regulierung sowie Wachstum im Ausland. Vom Capital Markets Day Ende September werden Strategie und Mittelfristziele erwartet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Medios eingestellt.

    Zur Medios Diskussion

    Informationen zur Medios Aktie

    Es gibt 26 Mio. Medios Aktien. Damit ist das Unternehmen 269,85 Mio.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cardinal Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,31 %. McKesson notiert im Minus, mit -0,05 %.

    Medios Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Medios Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Medios Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Medios

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    +3,93 %
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    -17,08 %
    -24,63 %
    -34,59 %
    -72,70 %
    +6,66 %
    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC
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