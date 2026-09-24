ZenaTech-Tochter ZenaDrone überführt ihr auf Verteidigungszwecke ausgerichtetes Quantennavigationssystem für Drohneneinsätze ohne GPS-Empfang in die Testphase

Vancouver, British Columbia, (24. September 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“) – ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat – gibt bekannt, dass seine auf Drohnen spezialisierte Tochtergesellschaft ZenaDrone mit der Entwicklung ihres Quantennavigationssystems für Verteidigungszwecke in die Testphase eingetreten ist. Das System soll sichere Drohneneinsätze in Gegenden ohne GPS-Empfang bzw. mit gestörtem Satellitenempfang ermöglichen. Die Tests in den Fertigungs- und Testanlagen von ZenaDrone in Sharjah (Vereinigte Arabische Emirate) sind bereits angelaufen. Dort validiert das Engineering-Team des Unternehmens die Navigationsgenauigkeit und Zuverlässigkeit des Systems unter realen Flugbedingungen. Erste Tests werden mit der Indoor-Drohnenplattform IQ Nano in Umgebungen ohne GPS-Empfang durchgeführt. Daneben bereitet sich das Team auf die Feldtestung der KI-gestützten, multifunktionalen Schwerlast- und Verteidigungsdrohne ZenaDrone 1000 sowie weiterer Drohnenplattformen vor.

„Ein zuverlässiger Betrieb bei eingeschränkter, fehlender oder manipulierter GPS- bzw. Satellitennavigation ist für moderne Verteidigungseinsätze absolut missionskritisch“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Da die Drohne ZenaDrone 1000 in Verteidigungsanwendungen zum Einsatz kommt, ist eine redundante, mehrschichtige Navigation unerlässlich. Drohnenpiloten müssen sich darauf verlassen können, dass eine Plattform Positionierung, Navigation und Zeitmessung (PNT) beibehält – auch dann, wenn ein System in einem Kampfgebiet gestört oder manipuliert wird bzw. aus anderen Gründen ausfällt. Die Überführung unseres Quantennavigationssystems in die Testphase ist ein wichtiger Meilenstein, um zukünftigen Kunden im Verteidigungssektor diese Redundanz und Einsatzsicherheit bieten zu können.“

Quantennavigationssysteme sind eine neue Generation bzw. Klasse von eigenständigen, hochpräzisen Bewegungssensorsystemen, die sowohl Drohnen als auch anderen Plattformen eine zuverlässige Navigation ohne GPS-Empfang ermöglichen und sich dafür die Grundprinzipien der Quantenphysik zunutze machen. Da moderne Verteidigungseinsätze zunehmend in umkämpften elektromagnetischen Umgebungen stattfinden, in denen Gegner Satellitensignale stören oder manipulieren können, werden bei diesen Systemen quantenbasierte Inertialsensorik und KI-basierte Pfadkorrektur miteinander kombiniert. Dadurch ist eine kontinuierliche, hochpräzise Positionsbestimmung über lange Einsatzzeiten, unabhängig von externen Signalen, möglich. Neben dem Verteidigungsbereich bietet die Technologie auch vielversprechende Möglichkeiten für Betreiber ziviler Drohnen, die in Umgebungen mit schlechtem GPS-Empfang wie dicht bebauten Stadtgebieten, Lagerhallen, unterirdischen Anlagen und ausgedehnten BVLOS-Missionen (Beyond Visual Line-of-Sight) arbeiten.

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