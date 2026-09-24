🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    SwitchBot bringt den Saugroboter K11+ Pro mit ultrakompakter Absaugstation auf den Markt

    TOKIO, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter KI-gestützter, physisch agierender Heimrobotiksysteme, hat heute den SwitchBot Saugroboter K11+ Pro vorgestellt. Der ultrakompakte Saugroboter kombiniert eine Saugleistung von 12.000 Pa, einen leiseren Betrieb, zwei Anti-Tangle-Bürsten und eine automatische Staubentleerung für bis zu 90 Tage.

    SwitchBot Robot Vacuum K11+ Pro

    Der K11+ Pro wurde für Wohnungen, kleinere Häuser, Haustierhaushalte und dicht möblierte Räume entwickelt. Er bietet Reinigungsleistung auf Pro-Niveau, ohne dass dafür ein großer Roboter oder eine sperrige Station erforderlich ist. Erhältlich in Weiß und Schwarz, verbindet er höhere Leistung und eine pflegeleichtere Reinigung mit dem kompakten Design, das mit dem SwitchBot K11+ eingeführt wurde.

    Kompakt genug für noch mehr Einsatzorte

    Mit einem Durchmesser von 24,8 cm und einer Höhe von 9,2 cm zählt der K11+ Pro zu den weltweit kompaktesten Saugrobotern mit Absaugstation*. Dank seines kleineren Gehäuses bewegt er sich zwischen Stuhlbeinen, reinigt näher an Wänden und in Ecken und gelangt unter Betten, Sofas und Schränke, die für größere Modelle unter Umständen nicht erreichbar sind.

    Der K11+ Pro kombiniert LDS-LiDAR-Navigation für Kartierung und Routenplanung mit PSD-Nahbereichssensorik zur Erkennung von Möbelbeinen und Wandkanten. Mit einem Gewicht von rund 2,3 kg und Unterstützung für bis zu fünf Karten lässt er sich außerdem bequem zwischen Räumen oder Etagen tragen und flexibel einsetzen.

    12.000 Pa Saugleistung bei leiserem Betrieb

    Ein Radialgebläse der neuesten Generation mit Spiralgehäuse liefert bis zu 12.000 Pa – doppelt so viel Spitzenleistung wie der SwitchBot K11+. Das optimierte Luftstromsystem nimmt Staub, Krümel, Tierhaare, Katzenstreu und in Teppichen sitzende Partikel auf, ohne das kompakte Format zu beeinträchtigen.

    Ein optimierter Luftkanal verbessert den Luftstrom und senkt störende hochfrequente Geräusche. Mit etwa 45 dB im Leise-Modus eignet sich der K11+ Pro für Wohnungen, Homeoffice, Lesen oder leichte nächtliche Reinigungen. Einweg-Wischtücher ermöglichen tägliches Trockenwischen, ohne ein Wischtuch auswaschen zu müssen.

    Doppeltes Anti-Tangle-System für Haushalte mit Haustieren

    Der K11+ Pro verfügt über eine Hauptbürste aus Vollgummi, an der sich Haare weniger leicht um die Walze wickeln und angesammelte Haare einfacher entfernen lassen. Seine zweiarmige Anti-Tangle-Seitenbürste löst Haare und kehrt sie auf, während sie Schmutz zur Saugöffnung führt. Zusammen mit der automatischen Staubentleerung reduziert dieses Design den regelmäßigen Kontakt mit Tierhaaren, Feinstaub und Schmutz.

    Matter-Unterstützung für vernetztes Reinigen

    Dank Matter-over-Wi-Fi-Unterstützung lässt sich der K11+ Pro mit kompatiblen Smart-Home-Plattformen einschließlich Apple Home verbinden. Die Reinigung kann außerdem bequem per Sprachbefehl über Siri, Alexa oder Google Assistant gestartet werden.

    Über die SwitchBot-App können Nutzer Räume und Zonen auswählen, Zeitpläne erstellen, Sperrzonen und virtuelle Wände festlegen sowie Reinigungs- und Staubentleerungszeiten verwalten. Der K11+ Pro kann auch in SwitchBot-Automatisierungen eingebunden werden, sodass die Reinigung beim Verlassen des Hauses beginnt und vor der Rückkehr abgeschlossen ist.

    Preis und Verfügbarkeit

    Der SwitchBot Saugroboter K11+ Pro ist in Schwarz und Weiß über die offizielle SwitchBot-Website und die Amazon-Stores erhältlich. Die UVP beträgt 399,99 EUR.

    Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot-Website. Folgen Sie SwitchBot außerdem auf X, Instagram, Facebook und YouTube.

    Media Kit: SwitchBot Robot Vacuum K11+ Pro

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-bringt-den-saugroboter-k11-pro-mit-ultrakompakter-absaugstation-auf-den-markt-302889150.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    SwitchBot bringt den Saugroboter K11+ Pro mit ultrakompakter Absaugstation auf den Markt TOKIO, 24. September 2026 /PRNewswire/ - SwitchBot, ein führender Anbieter KI-gestützter, physisch agierender Heimrobotiksysteme, hat heute den SwitchBot Saugroboter K11+ Pro vorgestellt. Der ultrakompakte Saugroboter kombiniert eine Saugleistung …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     