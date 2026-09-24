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    Rock Tech Lithium nimmt an CEMs Muskoka Capital Event teil

    Rock Tech Lithium nimmt an CEMs Muskoka Capital Event teil
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252
    • Rock Tech baut die Investorenansprache weiter aus und stärkt die Wahrnehmung seiner Wachstumsstrategie
    • Rock Tech spricht damit gezielt bislang wenig erschlossene kanadische Investorenkreise an

     

    TORONTO, 24. September 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") freut sich, seine Teilnahme am Muskoka Capital Event bekanntzugeben, das von CEM (Capital Event Management Ltd.) vom 25. bis 27. September 2026 im JW Marriott The Rosseau Muskoka Resort & Spa in Muskoka, Ontario, ausgerichtet wird.

     

    Das Muskoka Capital Event bringt Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Entwicklungsphasen mit einem ausgewählten Kreis institutioneller Investoren, Portfoliomanager, Anlageberater, Family Offices und vermögenden Privatinvestoren aus ganz Nordamerika zusammen. Die Veranstaltung basiert auf einer Reihe im Voraus terminierter Einzelgespräche, die den direkten Austausch fördern und den Aufbau langfristiger Kapitalbeziehungen unterstützen sollen.

     

    Rock Tech wird im Verlauf der Veranstaltung an 18 terminierten, jeweils 20-minütigen Gesprächen teilnehmen und trifft dabei auf rund 47 Unternehmen und mehr als 55 Investoren bei CEMs letztem Capital Event des Jahres 2026.

     

    Rock Tech wird im Rahmen der Veranstaltung an 18 vorab terminierten Gesprächen von jeweils 20 Minuten teilnehmen und trifft bei CEMs letztem Capital Event des Jahres 2026 auf rund 47 Unternehmen sowie mehr als 55 Investoren.

     

    Die Teilnahme von Rock Tech an der bevorstehenden Konferenz reiht sich ein in die kontinuierliche Strategie des Unternehmens, den Dialog mit der kanadischen Investorenbasis zu vertiefen und das Bewusstsein für seine Wachstumsstrategie zu schärfen. Im Rahmen der Konferenz informiert Rock Tech über den Fortschritt seines kanadischen Bergbauprojekts und der zugehörigen Verarbeitungsanlage, beleuchtet zentrale Entwicklungsmeilensteine sowie anstehende Katalysatoren und Maßnahmen zur weiteren Risikominimierung und zum Ausbau dieser Projekte und legt zugleich die kurz- und mittelfristigen Prioritäten sowie potenzielle Wertsteigerungsmöglichkeiten des Unternehmens dar.

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