RBC stuft Meta auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Meta mit einem Kursziel von 770 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Social-Media- und Technologieriese habe auf der Connect-Konferenz eine gute Präsentation seines neuen KI-Agenten Muse vorgetragen und neue Partnerschaften mit großen Einzelhändlern wie Walmart und Best Buy angekündigt, schrieb Brad Erickson in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zudem habe Meta eine deutlich schlankere VR-Brille sowie Muse Charm vorgestellt - ein handliches, sprachgesteuertes KI-Gerät mit nativer Muse-Integration./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 642,1EUR auf Tradegate (24. September 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Brad Erickson
Analysiertes Unternehmen: Meta
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 770
Kursziel alt: 770
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Brad Erickson
Analysiertes Unternehmen: Meta
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 770
Kursziel alt: 770
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