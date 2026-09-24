UBS stuft Tesla auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla mit einem Kursziel von 385 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Seine Schätzung von 470.000 ausgelieferten Fahrzeugen im dritten Quartal liege über der Konsensprognose, aber fünf beziehungsweise ein Prozent unter den Werten aus dem Vorjahr und Vorquartal, schrieb Joseph Spak am Mittwochabend. Einen großen Einfluss auf den Aktienkurs sollten die Absatzzahlen nicht haben, da die Anleger sich zunehmend weniger für das traditionelle Geschäft mit Elektroautos interessierten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 331,6EUR auf Tradegate (24. September 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 385
Kursziel alt: 385
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 385
Kursziel alt: 385
Währung: USD
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