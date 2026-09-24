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    Xryma Plc nimmt den Live-Betrieb im T2-Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem der EZB auf

    Globale grenzüberschreitende Euro-Zahlungen werden nun in Sekunden statt in Tagen abgewickelt

     

    NICOSIA, Zypern, 23. September 2026 / IRW-Press / Xryma Plc („Xryma“), eine Banktech-Gruppe, die reguliertes grenzüberschreitendes Open Banking, internationales Transaktionsbanking sowie Echtzeit-Zahlungsdienste in der EU und im Vereinigten Königreich anbietet und zugleich unabhängig Banksoftware und -technologie für Drittbanken und Finanzinstitute bereitstellt, freut sich bekannt zu geben, dass sie nun im T2-Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem (RTGS) der Europäischen Zentralbank (EZB) live und aktiv Transaktionen abwickelt. Damit ermöglicht Xryma seinen Kunden nahezu sofortige grenzüberschreitende Euro-Zahlungen unter dem eigenen BIC ISEMCY22XXX.

     

    Globale Überweisungen in der Währung EURO stehen nun den Kunden von Xrymas ISX Money zur Verfügung und in Kürze auch den Kunden von flykk.

     

    T2 ist das RTGS-System des Eurosystems und bildet das Rückgrat für die Abwicklung großvolumiger Euro-Zahlungen. Das von der EZB betriebene System verleiht dem Zahlungsökosystem Glaubwürdigkeit und Stabilität und gewährleistet eine sichere Abwicklung in Zentralbankgeld. T2 RTGS stellt gegenüber dem traditionellen Korrespondenzbankgeschäft einen grundlegenden Fortschritt dar: Während SWIFT-basierte Überweisungen typischerweise drei bis fünf Geschäftstage dauern und mehrere zwischengeschaltete Banken durchlaufen, wickelt T2 Euro-Transaktionen nahezu in Echtzeit ab. Laut dem TARGET Services Annual Report 2023 der EZB wurden 90 % der Transaktionen innerhalb von 38 Sekunden abgewickelt, während 0,09 % länger als fünf Minuten dauerten. Der Jahresbericht 2024 der EZB bestätigte, dass 99,73 % der T2-Zahlungen in weniger als zwei Minuten verarbeitet wurden.

     

    Als einer der ersten Nichtbank-Zahlungsdienstleister (PSPs), die direkten Zugang zum T2-Netzwerk des Eurosystems erhalten haben, hat Xryma ein umfassendes Banktech-Modell aufgebaut, das die Agilität eines Fintechs mit tiefgreifender Infrastruktur auf Bankenniveau verbindet. Als früher Anwender von SEPA Instant hat Xryma eine Lösung entwickelt, die den Datenverkehr über zwei Zentralbanken verteilt (über die Bank of Lithuania und die Bank of Latvia) und damit von der herkömmlichen Lösung mit nur einem Übertragungsweg abweicht. Dadurch steuert Xryma seinen Datenverkehr in T2 über unabhängige Übertragungswege, um den Volumenfluss zu optimieren.

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