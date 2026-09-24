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    ROUNDUP 3/Drohnen-Sichtung

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    gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Polizei ermittelt nach Drohnensichtung am BER
    • Flugbetrieb war 45 Minuten unterbrochen
    • 28 Drohnen wurden im ersten Halbjahr gesichtet
    ROUNDUP 3/Drohnen-Sichtung - gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr
    Foto: Boris Roessler - dpa

    (neu: Überschrift angepasst.)

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Sichtung einer Drohne am Berliner Flughafen ermittelt die Brandenburger Polizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Man habe den Fall von der Bundespolizei übernommen, sagte ein Sprecher. Die Hintergründe zu der Drohne, die laut Bundespolizei am Mittwochabend von Mitarbeitern des Flughafens gesehen wurde, waren noch offen.

    Der Flugbetrieb auf dem Flughafen war nach der Sichtung für etwa 45 Minuten eingestellt worden. Passagiere mussten Verspätungen und Umleitungen hinnehmen. Wachsende Gefahren durch unerlaubte Drohnenüberflüge sorgen seit längerem für eine Debatte über den Schutz kritischer Infrastruktur in Deutschland.

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    Die Deutsche Flugsicherung (DFS) hatte die beiden Start- und Landebahnen nacheinander gesperrt. Kurz nach 21.00 Uhr wurde der Flugbetrieb wieder freigegeben. Die Bundespolizei hatte nach der Sichtung nach der Drohne gesucht, aber nichts feststellen können, hieß es.

    Angriff mit Sprengstoff-Drohne in Leipzig

    Im August hatte es am Flughafen Leipzig/Halle einen Angriff mit einer Drohne gegeben, die mit Sprengstoff ausgerüstet war. Sie war zwischen ukrainischen Frachtmaschinen entdeckt worden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Die Bundesregierung machte Russland für den Angriff verantwortlich. Moskau bestreitet das.

    28 Drohnen-Sichtungen am BER im ersten Halbjahr

    Der Berliner Flughafen musste in der Vergangenheit immer wieder wegen Drohnen-Sichtungen den Flugverkehr unterbrechen. An keinem anderen deutschen Flughafen wurden im ersten Halbjahr 2026 laut der Flugsicherung so viele Drohnen gesichtet.

    28 solcher Flugobjekte registrierte der Tower in Schönefeld in den ersten sechs Monaten, wie die DFS auf Anfrage mitteilte. Das war eine mehr als am größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main.

    In sieben Fällen musste am Berliner Flughafen der Flugverkehr deswegen vorübergehend unterbrochen werden. Im gesamten Jahr 2025 waren es nur acht Drohnen. Die Bundespolizei hatte in diesem Jahr ein neues sogenanntes Detektionssystem für Drohnen installiert, das Drohnen besser und schneller erkennen soll./mow/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 7,638 auf Tradegate (24. September 2026, 14:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten.





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