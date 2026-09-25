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    Blockbuster als Kurstreiber

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    40 % Plus: "Die Odyssee" sorgt bei dieser Aktie für Rückenwind

    Morgan Stanley sieht bei der Imax-Aktie weiteres Potenzial. Ein Blockbuster sorgt für Rückenwind und könnte erst der Anfang einer größeren Entwicklung sein.

    Für Sie zusammengefasst
    Blockbuster als Kurstreiber - 40 % Plus: "Die Odyssee" sorgt bei dieser Aktie für Rückenwind
    Foto: Scott A Garfitt - Invision/AP

    Die Aktie des Kinotechnologie-Spezialisten Imax könnte ihren jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. Davon geht Morgan Stanley aus. Die Investmentbank hat die Aktie erstmals bewertet und eine "Overweight"-Einstufung vergeben. Das Kursziel von 63 US-Dollar liegt über dem durchschnittlichen Kursziel der Wall-Street-Analysten von 56,11 US-Dollar, wie Daten von Seeking Alpha zeigen.

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    ISIN:CA45245E1097WKN:896801
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    Analyst Daniel Duran sieht Imax zunehmend als festen Bestandteil des Kinoerlebnisses. Ein wachsendes Netzwerk und ein größeres Filmangebot könnten sich gegenseitig verstärken. Mehr Imax-Leinwände führen demnach zu mehr Veröffentlichungen und höheren Umsätzen an den Kinokassen. Davon sollen letztlich auch Gewinn und freier Cashflow profitieren.

    Ein Blockbuster als Weckruf

    Imax bietet unter anderem leistungsstarke Filmkameras und speziell entwickelte, gekrümmte Leinwände an. Die Technologie soll das Kinoerlebnis besonders immersiv machen.

    Morgan Stanley rechnet damit, dass das weltweite Einspielergebnis der Imax-Kinos von 1,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 1,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 steigt.

    Für zusätzlichen Rückenwind sorgt laut Duran der Erfolg von "The Odyssey". Der vollständig auf Imax-Film gedrehte Streifen überschritt als schnellster Film in der Unternehmensgeschichte die Marke von 200 Millionen US-Dollar an den Kinokassen. Das teilte Imax Anfang August mit.

    Duran bezeichnete den Erfolg als "Weckruf" für Filmstudios und Kinobetreiber. Diese würden zunehmend auf Premium-Angebote setzen, weil Verbraucher offenbar bereit seien, für besondere Kinoerlebnisse mehr zu bezahlen. Imax sei mit seiner Marke und Technologie gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren.

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    Wall Street bereits optimistisch

    Die Einschätzung von Morgan Stanley steht nicht allein. Laut LSEG bewerten 12 von 14 Analysten, die die Imax-Aktie beobachten, den Titel mit "Kaufen" oder "Starker Kauf". An der Börse hat die Aktie zuletzt bereits kräftig zugelegt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits mehr als 40 Prozent zugelegt.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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