JPMORGAN stuft Meta auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 820 auf 920 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der neue KI-Agent Muse sei gut aufgenommen worden, womit der Social-Media- und Technologieriese in diesem Bereich weiter Fortschritte mache, schrieb Doug Anmuth am Donnerstag nach seinem Besuch der Connect-Konferenz. Da bald Millionen von Unternehmen ihre eigenen KI-Agenten auf Muse haben dürften, werde Meta dann in der Lage sein, daran über ein Provisionsmodell Geld zu verdienen - ähnlich wie im Werbegeschäft./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 04:30 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 642,9EUR auf Tradegate (24. September 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Doug Anmuth

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 920

Kursziel alt: 820

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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