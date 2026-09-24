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    Besonders beachtet!

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    Nordex Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,02 % - 24.09.2026

    Die Nordex Aktie notiert am 24.09.2026 mit -4,02 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Nordex Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -4,02 % - 24.09.2026
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

    Nordex Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Nordex Aktie. Mit einer Performance von -4,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Nordex Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,32 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 39,19, mit einem Minus von -4,02 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Nordex Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -11,55 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um +5,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,97 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nordex um +39,78 % gewonnen.

    Während Nordex deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,42 %. Damit gehört Nordex heute zu den auffälligeren Werten.

    Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,13 %
    1 Monat +4,97 %
    3 Monate -11,55 %
    1 Jahr +94,65 %
    Stand: 24.09.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Nordex Aktie

    Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,28 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 24.09. - MDAX schwach -0,90 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nordex

    -4,80 %
    +2,98 %
    +4,10 %
    -12,64 %
    +91,32 %
    +241,71 %
    +169,80 %
    +77,23 %
    +332,00 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
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    Markt Bote
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