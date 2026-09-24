Fortuna-CEO hält Vortrag auf dem Mining Forum Americas 2026

Vancouver, British Columbia, 24. September 2026 / IRW-Press / Fortuna Mining Corp. (NYSE / FSM | TSX / FVI) ( https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mini ... ) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am „Mining Forum Americas 2026“ teilnehmen wird, das vom 27. bis 30. September im „The Broadmoor“ in Colorado Springs, Colorado, stattfindet.

Jorge A. Ganoza, Chief Executive Officer, Vorstandsmitglied und Mitbegründer von Fortuna, wird am Montag, dem 28. September, um 11:00 Uhr MDT (13:00 Uhr ET) einen Vortrag halten. Investoren und andere Interessierte sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.

Ein Live-Webcast der Präsentation wird unter https://mf.live/?play4616 verfügbar sein. Eine Aufzeichnung wird nach der Präsentation unter demselben Link verfügbar sein.

Über das Mining Forum Americas

Das Mining Forum Americas ist die weltweit älteste und größte Zusammenkunft von Edelmetall-Aktienunternehmen und ihren Investoren. Es findet seit 1989 jährlich statt und präsentiert sieben Achtel der weltweit börsennotierten Gold- und Silberunternehmen, gemessen an Produktion oder Reserven.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetall-Bergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen, dem sich in der Machbarkeitsphase befindlichen Goldprojekt Diamba Sud im Senegal sowie einem Portfolio an Explorationsprojekten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana und Peru. Fortuna strebt ab der zweiten Hälfte des Jahres 2028 eine annualisierte Fördermenge von etwa 500.000 Unzen Goldäquivalent an. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unserer Geschäftstätigkeit und unserer Beziehungen zu den Stakeholdern. Wir fördern Gold und Silber und schaffen gleichzeitig langfristigen gemeinsamen Mehrwert durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com.

IM NAMEN DES UNTERNEHMENS

Carlos Baca

Vice President, Investor Relations

Fortuna Mining Corp.

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