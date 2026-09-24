Trustpilot erweitert sein Angebot um neue Features für mehr Sichtbarkeit in der KI-Suche

HAMBURG, Deutschland , Sept. 24, 2026 /PRNewswire/ -- Trustpilot, die globale Bewertungsplattform für mehr Vertrauen zwischen Unternehmen und Verbrauchern, erweitert seine Feature-Suite ab sofort um neue Funktionen, mit denen Unternehmen ihre Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit entlang der KI-gestützten Customer Journey stärken können. Das Herzstück des neuen Angebots bilden die neuen Produkt- und Standortbewertungsseiten, wertvolle Markteinblicke zur KI-Suche sowie der Start in die Testphase von Trustpilot AI.

Vier zusätzliche Trustpilot-Funktionen helfen Unternehmen, die Sichtbarkeit bei KI-gestützten Kaufentscheidungen mit produktspezifischen Bewertungen zu verbessern, lokale Stärken auszuspielen und Kundenfeedback direkt in Geschäftswachstum zu verwandeln.

Von der Suche zur Empfehlung: KI verändert den Kaufprozess

Im Zeitalter des AI-driven Commerce nutzen immer mehr Verbraucher KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity, um Produkte zu vergleichen, Bewertungen zu lesen und Kaufentscheidungen zu treffen. Für den Handel bedeutet das: Wer nicht in diesen Antworten auftaucht, erreicht potenzielle Kunden nicht mehr. Mit seiner wachsenden Feature-Suite unterstützt Trustpilot Unternehmen dabei, ihre KI-Sichtbarkeit auf Marken-, Produkt- und Standortebene gezielt zu messen und auszubauen:

Produktbewertungsseiten : Einzelne Produkte und Produktlinien erhalten bei Trustpilot eigene öffentliche Bewertungsseiten. Detaillierte Merkmale wie Passform, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis liefern KI-Systemen verlässliche Daten auf SKU-Ebene. Das stärkt die Auffindbarkeit bei konversationellen Suchen, steigert Konversionsraten und senkt die Rücksendequote.

: Einzelne Produkte und Produktlinien erhalten bei Trustpilot eigene öffentliche Bewertungsseiten. Detaillierte Merkmale wie Passform, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis liefern KI-Systemen verlässliche Daten auf SKU-Ebene. Das stärkt die Auffindbarkeit bei konversationellen Suchen, steigert Konversionsraten und senkt die Rücksendequote. Standortbewertungen : Unternehmen können für jeden Standort eigene Bewertungsseiten einrichten und im Self-Service verwalten. Jeder Standort erhält so eine eigene glaubwürdige Stimme. Lokales Kundenfeedback stärkt die Sichtbarkeit in standortbezogenen Suchanfragen und macht den Unterschied, wenn KI entscheidet, welches Unternehmen in der Nähe empfohlen wird.

: Unternehmen können für jeden Standort eigene Bewertungsseiten einrichten und im Self-Service verwalten. Jeder Standort erhält so eine eigene glaubwürdige Stimme. Lokales Kundenfeedback stärkt die Sichtbarkeit in standortbezogenen Suchanfragen und macht den Unterschied, wenn KI entscheidet, welches Unternehmen in der Nähe empfohlen wird. Markteinblicke zur KI-Suche : Das neue Analyse-Tool zeigt Unternehmen auf einen Blick, wie oft das eigene Trustpilot-Profil in KI-Antworten zitiert wird, wie sich die Quote über Zeit verändert und wo Wettbewerber sichtbarer sind. Klare Sichtbarkeitslücken machen deutlich, wo konkreter Handlungsbedarf besteht.

: Das neue Analyse-Tool zeigt Unternehmen auf einen Blick, wie oft das eigene Trustpilot-Profil in KI-Antworten zitiert wird, wie sich die Quote über Zeit verändert und wo Wettbewerber sichtbarer sind. Klare Sichtbarkeitslücken machen deutlich, wo konkreter Handlungsbedarf besteht. Trustpilot AI (Beta-Version): Im Rahmen einer limitierten Beta-Phase für ausgewählte Enterprise-Kunden bieten der KI-Assistent und der MCP-Service (Model Context Protocol) wertvolle Unterstützung, Bewertungsantworten direkt in Slack, CRM-Plattformen oder LLMs zu verfassen und Kundenfeedback-Trends zu erklären. Zusätzlich können Bewertungen durch KI-gestütztes Review Tagging automatisch kategorisiert, relevante Tags vergeben und wiederkehrende Kundenmuster und aufkommende Probleme direkt sichtbar gemacht werden.

„Verbraucher nutzen KI nicht nur, um Marken zu finden und zu vergleichen. Sie fragen sie auch, welches Produkt sie kaufen und welchen Standort sie besuchen sollen", so Uta Ernst-Diarra, Senior Director Enterprise EMEA und APAC sowie General Manager DACH bei Trustpilot. „KI-Systeme bevorzugen Informationen, die der natürlichen Logik einer Kaufentscheidung entsprechen: Verbraucher wollen wissen, wer ein Produkt anbietet, wo es zu finden ist und ob der Service verlässlich ist. Das strukturierte Format von Trustpilot liefert KI-Systemen die entscheidenden Belege, die sie für ihre Empfehlungen nutzen. Diese Relevanz führt zu höheren Zitierquoten und verschafft Unternehmen einen klaren Vorteil, wenn Verbraucher KI nutzen, um ihre Optionen zu vergleichen."