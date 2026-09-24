RBC belässt BP auf 'Outperform' - Ziel 700 Pence

Was soll uns diese Erkenntnis bringen ? Wissen die was, was wir nicht wissen ? Du weisst doch selbst was für gewöhnlich von den Kurszielen der Anal-ysten zu halten ist ist, du bist doch selbst schon lange genug an der Börse. Der eine stuft ab, der andere auf. Viele Aktien notieren tief, obwohl die Kursziele der Analysten in Summe oft 30 oder 40% drüber liegen.

Bei anderen wiederum schaffen sie es kaum die Kursziele ständig nach oben anzupassen, weil der Kurs, vor allem beim KI-Gedöns davon läuft...

Bei BP liegt das durchschnittliche Kursziel der Anal-ystengilde bei 5,63 GPB, ca. 6,40 €, also nach durchschnittlicher Meinung 0 Potentetial, was BP seit Jahren ziemlich eindrucksvoll beweist.

Ich bleibe definitiv noch dabei, denn ich habe dieses "Zombieteil" schon viel zu lange im Depot liegen - 1 bis 2 Quartale schaue ich mir das schon noch an, dann sehen wir, wohin sich die längerfristigen Gewinne entwickeln werden. Sollte der Ölpreis dauerhaft runter kommen, dann hat BP kurstechnisch fertig, weil BP sich ja auf seine Kernkompetenzen, sprich Öl- und Gasförderung zurückentwickelt, das ist nun mal mal Fakt und bei einem niedrigen Ölpreis werden die Gewinne deutlich einbrechen.

Warten wir es ab, halte jedoch tiefere Kurse für wahrscheinlicher als höhere, wie ich bekanntlich bereits schon öfters ausgeführt habe. Sicherlich werden die nächsten Quartalszahlen ebenfalls sehr gut werden, aber was nutzt uns das, wenn ordentliche Gewinne nie eingepreist werden. Bei BP wird nur eingepreist, dass die Gewinne mit sinkendem Ölpreis wieder fallen werden. Keine Ahnung wie du das siehst, dein Optimismus in Ehren, aber ich sehe einfach nicht, woraus der gespeist wird.

Grottiges Management gepaart mit viel zu niedrigen Dividende, das sind die Probleme bei BP. Wenn ich es als Management nicht hin bekomme, für eine positive Kursentwicklung zu sorgen, dann muss ich Dividende erhöhen - Aktienrückkauf war bei BP bislang reine Geldverschwendung. Wenn BP wenigstens 8% ausschütten würde, was sie sich leisten könnten, denn Schulden bauen die mit dem Verscherbeln von Tafelsilber ab, dann würde wenigstens das Schmerzensgeld passen. Dann wäre die Kursentwicklung weitestgehend egal. Aber bei BP passt weder die Dividendenrendite (die war schon weitaus höher) noch die Kursentwicklung, denn der Kurs war ebenfalls schon weit höher. Inflationsbereinigt um die Reale Inflation der letzten 26 Jahre ist die Kursentwicklung bei BP ein absolutes Desaster, da haben 6 Euro von heute verglichen mit 2000 noch eine Kaufkraft von 2,50, das ist es, woran man die Kursentwicklung messen muss.



