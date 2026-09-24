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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt BP auf 'Outperform' - Ziel 700 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC bestätigt BP mit Kursziel von 700 Pence
    • Gewinnerwartungen steigen dank Rekordmargen stark
    • BP zählt zu den klaren Favoriten im Energiesektor
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt BP auf 'Outperform' - Ziel 700 Pence
    Foto: Dongyu Xu - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. BP zählt zu seinen klaren Favoriten./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 6,581 auf Tradegate (24. September 2026, 15:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3311. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,1429GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -24,63 %/+10.451,70 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 700 Euro



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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Abhängigkeit der BP-Aktie vom Ölpreis, Sorgen über den Rückzug aus Erneuerbaren, Nordsee- und Raffineriegeschäften sowie Kritik an Management, Dividende und Aktienrückkäufen. JPMorgan erhöhte das Kursziel auf 675 Pence, während andere trotz Schuldenabbaus und erwarteter guter Zahlen wenig Aufwärtspotenzial sehen und teils Kurse um 4,50 Euro für möglich halten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BP eingestellt.

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    dpa-AFX
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