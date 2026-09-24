ANALYSE-FLASH
RBC belässt BP auf 'Outperform' - Ziel 700 Pence
- RBC bestätigt BP mit Kursziel von 700 Pence
- Gewinnerwartungen steigen dank Rekordmargen stark
- BP zählt zu den klaren Favoriten im Energiesektor
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. BP zählt zu seinen klaren Favoriten./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 6,581 auf Tradegate (24. September 2026, 15:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3311. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,1429GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -24,63 %/+10.451,70 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 700 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BP eingestellt.
Seit ca. 23 Jahren bin ich mit BP zugange und es hat sich nichts aber auch gar nichts geändert. Warum gehen die aus der Nordsee raus? Erneuerbare Energien sind die Zukunft und keine ausgelutschten fossilen Sachen. Was und wie werden da für Manager ausgesucht. Keiner hat in den letzten zwei Jahrzehnten etwas Anständiges auf die Reihe gebracht. BP Aktien sind eine einzige Katastrophe.
Ne gedacht haben die 100% dabei nix. Erst macht man auf Öko, dann wieder eine 180° Kehrt wende, dann verschlankt man das Geschäft (Raffinerieverkauf) und konzentriert sich auf die Kernfelder Öl- und Gasförderung - sehen ja die Analysten oftmals gerne, Beschränkung auf das Kernfeld - hat nur einen gewaltigen Nachteil, auf zwei Beinen, oder mehr steht man bekanntlich besser und man ist nicht so anfällig z.B. gegenüber einem schwankenden Ölpreis. Stichwort konstantere Gewinne.