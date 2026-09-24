UNTERNEHMEN vom 24.09.2026 - 15.15 Uhr

PARIS - Der bulgarische Shelly Group will sich vom Technologiekonzern Schneider Electric schlucken lassen. Beide Unternehmen unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung. Die Franzosen wollen für den Hersteller von vernetzten Elektro-Geräten (smart devices) bieten 70 Euro je Aktie, entsprechend einer Bewertung von rund 1,2 Milliarden Euro. Unterstützt wird der Deal auch von den Shelly-Gründern, wie die Bulgaren am Donnerstag mitteilten. Während die Anteile von Schneider Electric moderat zulegten, ging es für die im SDax notierten Shelly-Aktien klar aufwärts.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

LEIPZIG - Der Biokraftstoffhersteller Verbio sattelt nach dem starken Lauf im vergangenen Geschäftsjahr noch eins drauf: Verbio-Vorstandschef Claus Sauter will in der noch bis Ende Juni 2027 laufenden Periode die Nettoverschuldung nochmals deutlich reduzieren und das operative Ergebnis weiter steigern. Im vergangenen Geschäftsjahr hatten die Leipziger dank einer stark gestiegenen Nachfrage und anziehenden Preisen deutlich mehr verdient. Nach einer Nullrunde soll es deshalb wieder Geld für die Aktionäre geben. An der Börse ging es für die Aktie am Donnerstag jedoch abwärts, denn das neue Gewinnziel enttäuschte.

ROUNDUP: Mehr als jeder fünfte neue Pkw in der EU fährt elektrisch

BRÜSSEL - Elektroautos haben ihren Anteil an den Neuzulassungen in der Europäischen Union binnen eines Jahres deutlich ausgebaut. Nach acht Monaten waren 21,7 Prozent der neu zugelassenen Pkw reine Elektroautos (BEV - battery electric vehicles), fast sechs Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Insgesamt stiegen die Pkw-Neuzulassungen um 5,3 Prozent auf 7,55 Millionen Autos, wie der europäische Herstellerverband Acea in Brüssel mitteilte. Plug-in-Hybride standen für ein Zehntel des Marktes.

Modehändler H&M wächst nur minimal - Aktie fällt Richtung Jahrestief

STOCKHOLM - Der Modehändler H&M ringt weiter mit einer schwachen Umsatzentwicklung, auch wenn der Erlös im dritten Quartal im laufenden Geschäftsjahr erstmals leicht gestiegen ist. Der Inditex-Konkurrent rechnet zudem damit, dass die Folgen des Iran-Kriegs die Einkaufskosten steigern werden. Zudem dürften es mehr Preisnachlässe der Einzelhändler geben, insbesondere wegen Werbeaktionen vor dem sogenannten Black Friday. Im dritten Geschäftsquartal (bis Ende August) sei der Umsatz leicht auf rund 57,2 Milliarden schwedische Kronen (5,1 Mrd Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Stockholm mit. Zu konstanten Wechselkursen betrug das Plus ein Prozent.

Ex-Drillisch Finanzvorstand Driesen wechselt zu United Internet - Theurer geht

KARLSRUHE - Beim Telekommunikationskonzern und Internet-Spezialisten United Internet dreht sich das Personalkarussel: Nach zwei Jahren im Amt verlässt Finanzchef Carsten Theurer das Unternehmen, wie aus einer Konzernmitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Er gehe auf eigenen Wunsch mit Auslaufen seines Vertrages, hieß es. Nachfolger wird André Driesen, der den Posten zum 1. November antreten soll.

Secunet-Finanzchefin geht überraschend - Nachfolgerin kommt von Arvato Systems

ESSEN - Secunet Security Networks bekommt überraschend eine neue Finanzvorständin. Alexandra Heine solle mit Wirkung zum 1. Januar 2027 den Posten übernehmen, teilte das IT-Sicherheitsunternehmen am Donnerstag in Essen mit. Sie folgt auf Jessica Nospers, deren Vorstandsmandat Ende September "einvernehmlich" endet, wie es hieß. Nospers war zum 1. Juni 2024 bei Secunet angetreten.

Wegen Übernahmeangebot durch Uber: Östberg beibt Delivery Hero als Chef erhalten

BERLIN - Der Essenslieferant Delivery Hero muss sich nun doch keinen neuen Chef suchen. Angesichts des Übernahmeangebots durch den Konkurrenten Uber bleibt Delivery-Lenker Niklas Östberg weiter im Amt, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Mitgründer und langjährige Chef des Berliner Lieferdienstes hatte noch im Mai angekündigt, seinen Posten bis Ende März 2027 abzugeben. Nun seien Östberg und der Aufsichtsrat übereingekommen, dass der Manager über das Datum hinaus seinen bisherigen Job bei Delivery Hero machen soll.

Firmenchefs warnen erstmals bei UN-Sicherheitsrat vor Risiken von KI

NEW YORK - Nach dem Schock eigenständiger Hacking-Attacken durch Künstliche Intelligenz (KI) haben die Chefs der größten US-amerikanischen KI-Firmen erstmals vor dem UN-Sicherheitsrat vor den Risiken der Technologie gewarnt. "Wir sind an einem Scheideweg angelangt", sagte der Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman, vor dem Gremium in New York. "Dieser Zeitpunkt verlangt nach extremer Vorsicht." Es gebe besonders zwei große Risiken: den Verlust der Kontrolle über KI und die "Konzentration von zu viel Macht in zu wenigen Händen".

^

Weitere Meldungen



-OpenAI nimmt Ukraine in KI-Cyberabwehr-Programm auf

-Bayer holt sich mit Hybridanleihen weitere Milliarden ins Haus -Umfrage: Rund die Hälfte erwartet KI-Kenntnisse für Jobstart -Finanzgericht weist Cum-Ex-Klage der Warburg Bank ab

-Bertelsmann baut Bildungsgeschäft in Brasilien aus

-Viele Nutzer vertrauen KI-Chatbots intime Themen an

-ROUNDUP: Experten fordern Kurswechsel von KI-Konzernen -Autoindustrie bremst Robotik-Ausbau in Deutschland

-Neues deutsches U-Boot in Israel eingetroffen - TKMS-Bau -Kooperation: ZF und Diehl Defence arbeiten zusammen

-ROUNDUP: Deutsche Banken im Stresstest stabil - mit Ausnahmen -So testet die Schwarz-Gruppe fahrerlose Lieferungen

-Meta bringt KI-Brille mit Display auch nach Deutschland -OpenAI-Agent hackt australisches Regierungsportal

-ROUNDUP: Trump muss verbannte US-Medien wieder ins Weiße Haus lassen -Managerin an Techbosse: Macht die Blackbox KI auf

-Medien und Verbände stellen sich an Seite von CNN und Co -Vonovia ist bereit für den Bau von Soldatenwohnungen

-Wirtschaft fordert radikale Datenschutz-Reform

-Roboter in Südkorea läuft Marathon unter viereinhalb Stunden -EasyJet kündigt Direktflüge Hamburg-Edinburgh an

-EuGH stärkt Verbraucher bei Energiepreiserhöhungen

-Merholz wird Vize-Chefredakteurin bei Funke

-NOZ/mh:n will Zeitungsgruppe Ostfriesland übernehmen

-ROUNDUP: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät -Sperrung Bahnstrecke Berlin-Hannover: Minister will Erleichterungen für Pendler -Easyjet weitet im Sommer Flugangebot am BER aus

-Erfolgs-Podcast 'Gemischtes Hack' feiert Milliarden-Marke -ROUNDUP: WWF legt Plan mit fischereifreien Zonen für Schleswig-Holstein vor -ROUNDUP 2: Was steckt hinter der Drohnen-Sichtung am Flughafen? -ROUNDUP: Agrarminister ringen um die Nutzung von Dünger -Polen: Brand von Starlink-Terminal war vermutlich Sabotage -Kartellamt gibt Übernahme der 'Zeit' frei°



Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 14,61 auf Tradegate (24. September 2026, 15:10 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +10,43 %/+13,04 % bedeutet.



