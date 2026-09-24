Broadcom im Visier Pekings? Nächster KI-Gigant könnte unter Druck geraten!

Die Untersuchung soll zeigen, welche Rolle ausländische Technologie in staatlich kontrollierten Rechenzentren spielt. Laut Bericht stammen bis zu 90 Prozent der eingesetzten Switches bei einigen Staatsunternehmen von Broadcom. Gleichzeitig versucht Peking, heimische Anbieter wie H3C und Ruijie stärker zu fördern.

China nimmt den Einsatz von Broadcoms Rechenzentrums-Hardware in staatlich unterstützten Einrichtungen genauer unter die Lupe. Nach Informationen der Financial Times untersucht die staatliche Kommission zur Überwachung und Verwaltung staatseigener Vermögenswerte (SASAC), wie stark chinesische Staatsunternehmen auf Broadcom-Switches angewiesen sind.

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Hintergrund ist der zunehmende Technologie-Konflikt zwischen China und den USA. Peking verfolgt seit Jahren das Ziel, kritische Infrastruktur stärker mit eigenen Produkten aufzubauen. Besonders im Bereich Halbleiter, KI und Rechenzentren sollen chinesische Unternehmen unabhängiger von amerikanischer Technologie werden.

Broadcom: Ein wichtiger Baustein der KI-Infrastruktur

Broadcom ist einer der wichtigsten Anbieter von Netzwerkchips und Hochleistungs-Switches für moderne Rechenzentren. Während Nvidia vor allem für seine KI-Beschleuniger bekannt ist, liefert Broadcom die Infrastruktur, die notwendig ist, damit große Mengen an Daten zwischen Tausenden Chips übertragen werden können.

Der Konzern profitiert massiv vom KI-Boom. Neben Nvidia zählt Broadcom zu den großen Gewinnern des Ausbaus von KI-Rechenzentren. Besonders das Geschäft mit kundenspezifischen KI-Chips (ASICs) und Netzwerktechnik gilt als wichtiger Wachstumstreiber.

Genau diese Bedeutung macht Broadcom aber auch anfällig für geopolitische Spannungen.

Droht Broadcom ein ähnlicher Weg wie Nvidia?

Ein direkter Vergleich mit Nvidia ist aktuell nur eingeschränkt möglich. Bei Nvidia ging China bereits weiter und hat bestimmte Produkte für staatlich unterstützte Einrichtungen eingeschränkt. Bei Broadcom gibt es bislang lediglich eine Untersuchung.

Noch ist offen, ob daraus konkrete Vorgaben entstehen. Möglich wäre jedoch, dass chinesische Behörden Staatsunternehmen dazu auffordern, stärker auf heimische Hardware zurückzugreifen.

Für Broadcom wäre China zwar ein wichtiger Markt, aber die Abhängigkeit ist geringer als bei einigen anderen Technologieunternehmen. Zudem ist Broadcom breiter aufgestellt und verdient nicht ausschließlich mit China-Geschäften.

Anleger sollten trotzdem aufmerksam bleiben

Die Nachricht belastet die Broadcom-Aktie derzeit nicht unmittelbar, da bislang keine Einschränkungen beschlossen wurden. Die Untersuchung allein bedeutet noch keinen Verlust von Marktanteilen.

Trotzdem zeigt der Fall Nvidia, dass aus politischen Prüfungen später konkrete Maßnahmen entstehen können. Pekings Strategie „heimische Chips für heimische Nutzung“ könnte langfristig weitere US-Technologieanbieter treffen.

Mein Tipp: Noch kein Grund nervös zu werden

Broadcom steht aktuell nicht auf einer offiziellen Verbotsliste Pekings. Die laufende Untersuchung ist zunächst ein Prüfprozess und kein Angriff auf das Unternehmen.

Für Anleger besteht kurzfristig kein unmittelbarer Handlungsdruck. Allerdings nimmt das geopolitische Risiko für US-KI-Infrastrukturunternehmen weiter zu. Die entscheidende Frage wird sein, ob China aus der Untersuchung konkrete Vorgaben für staatliche Rechenzentren ableitet. Genau diese Entwicklung sollte bei Broadcom künftig genau beobachtet werden.



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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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