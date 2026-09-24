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    US-Anleihen erholen sich etwas von Vortagesverlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen erholen sich leicht vom Vortag
    • Rendite zehnjähriger US-Anleihen sinkt auf 5,10%
    • Fed-Zinserhöhung im Oktober wird weniger erwartet
    US-Anleihen erholen sich etwas von Vortagesverlusten
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen haben am Donnerstag die deutlichen Kursverluste vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Am Markt zeigt sich vielmehr eine leichte Gegenbewegung. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,16 Prozent auf 105,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 5,10 Prozent.

    Die Rendite der zehnjährigen Anleihe hielt sich damit weiter über der Schwelle von fünf Prozent. Analysten der Dekabank sehen derzeit viele Gründe, die für ein mehrjähriges Hoch bei der Rendite sprechen, darunter das hohe Haushaltsdefizit der USA und geopolitische Risiken.

    Ein weiterer Anstieg der Ölpreise konnte die Inflationssorgen aber vorerst nicht weiter verstärken. An den Finanzmärkten wurde die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Oktober zuletzt wieder etwas niedriger als am Vortag eingeschätzt, was die Renditen am Anleihemarkt bremste.

    Besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus den USA konnten dem Markt am Nachmittag keine neue Richtung geben. In der vergangenen Woche lag die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter knapp unter 200.000 und damit etwas niedriger, als am Markt erwartet worden war./jkr/nas







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