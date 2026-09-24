Ungenutztes Potenzial im Mittelstand, junge Entscheider vorn

MÜNCHEN, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- KI-Agenten stehen im deutschen Mittelstand noch am Anfang. Dort, wo jüngere Entscheider und wachstumsstarke Unternehmen vorangehen, zeigt sich bereits das Potenzial der nächsten KI-Welle. Das ist das Ergebnis einer neuen YouGov-Studie im Auftrag von Alibaba.com und dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh).

Eine neue YouGov-Studie zeigt: Während der Mittelstand insgesamt noch abwartet, nutzen wachstumsstarke KMU und jüngere Entscheider KI-Agenten bereits deutlich aktiver

Die Studie unter Eigentümern, Geschäftsinhabern und Entscheidern kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland zeigt: Generative KI ist bereits in der Breite angekommen, fast zwei Drittel der befragten Unternehmen setzen entsprechende Tools zumindest gelegentlich ein. Agentic AI wird dagegen erst von rund einem Viertel (24 Prozent) der Befragten genutzt. Allerdings: Bei KMU mit zehn oder mehr Mitarbeitenden liegt der Anteil mit rund 45 Prozent bereits deutlich höher. Genau darin liegt die Chance: Wer KI-Agenten früh in operative Abläufe integriert, kann repetitive Aufgaben reduzieren, Entscheidungsprozesse beschleunigen und Teams spürbar entlasten.

Entlastung im Alltag: Wo KI-Agenten den größten Unterschied machen

Der konkrete Bedarf ist hoch: Auftragsabwicklung und Kundenservice werden von rund 40 Prozent der Befragten als zentrale Belastung genannt, fast ein Drittel (32 Prozent) verweist auf administrative Überlastung. Auch Innovationsdruck spielt für knapp 30 Prozent eine wichtige Rolle.

Gleichzeitig sehen viele Unternehmen KI-Agenten als Hebel zur Entlastung: Rund ein Viertel (24 Prozent) nennt die Unterstützung des Teams als wichtigen Vorteil, knapp ein Fünftel (18 Prozent) erwartet konkrete Zeitersparnis in operativen Abläufen. Besonders relevant ist das Potenzial zur Reduktion von Routinearbeit: Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der KMU ab zehn Mitarbeitenden sieht die Möglichkeit, durch KI-Agenten zwischen zehn und über 30 Prozent operativer Routineaufgaben einzusparen.

„Viele kleine und mittlere Unternehmen nutzen KI heute bereits, aber häufig noch punktuell. Die nächste Stufe besteht darin, KI-Agenten stärker in konkrete Geschäftsprozesse zu integrieren", sagt Patrick Sostmann, General Manager Alibaba.com Europe. „Gerade jüngere Entscheider zeigen, welches Potenzial darin steckt: KI-Agenten können Märkte analysieren, Produktchancen identifizieren, Lieferanten bewerten, Verhandlungen vorbereiten und operative Aufgaben entlang des Geschäftsalltags übernehmen. Mit Tools wie Accio entsteht für KMU die Möglichkeit, mit begrenzten Ressourcen schneller zu handeln, bessere Entscheidungen zu treffen und mehr Zeit für Wachstum freizusetzen."