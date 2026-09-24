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    Trotz Richterspruch

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    Reporter dürfen nicht ins Weiße Haus

    Für Sie zusammengefasst
    • Zutritt zum Weißen Haus trotz Urteil verweigert
    • Secret Service nimmt Politico Presseausweis ab
    • Kritiker sehen Angriff auf die Pressefreiheit
    Trotz Richterspruch - Reporter dürfen nicht ins Weiße Haus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Trotz einer anderslautenden Gerichtsanordnung ist einigen Reportern der Zugang zum Weißen Haus erneut verwehrt worden. Das Portal "Politico" berichtete, dass der für die Sicherheit des US-Präsidenten zuständige Secret Service den Presseausweis eines seiner Reporter beschlagnahmt habe. CNN berichtete ebenfalls, dass Reportern am frühen Morgen der Zutritt verweigert worden sei - ein weiterer CNN-Mitarbeiter sei durchgelassen worden.

    Stunden zuvor hatte ein Richter verfügt, dass das Weiße Haus den klagenden Medienhäusern CNN, MS NOW und "Politico" vorläufig wieder Zutritt gewähren muss. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag die drei Medien verbannt und ihnen Falschnachrichten vorgeworfen. Kritiker sehen das als einen Angriff auf die Pressefreiheit in den USA und als einen Einschüchterungsversuch an. Die Pressefreiheit in den USA ist wie in Deutschland verfassungsrechtlich verbrieft.

    MS NOW machte heute ähnliche Erfahrungen: Einer Reporterin und einem weiteren Mitarbeiter sei der Zutritt verweigert und die Presseausweise abgenommen worden - dagegen habe ein weiterer Mitarbeiter Zugang bekommen, wie der TV-Sender berichtete.

    Für Donnerstag sind wichtige Termine im Weißen Haus angesetzt: Trump empfängt Chinas Staatschef Xi Jinping./rin/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Warner Bros. Discovery (A) Aktie

    Die Warner Bros. Discovery (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 27,03 auf Tradegate (24. September 2026, 15:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Warner Bros. Discovery (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





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