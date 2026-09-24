🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Avalara bringt mit Versori by Avalara die Geschwindigkeit von Agentic AI in die Unternehmensintegration

    Spezialisierte KI-Agenten planen, verbinden, entwickeln und deployen produktionsreife Konnektoren in wenigen Tagen und senken Zeitaufwand sowie Kosten drastisch, bis Integrationen ihren Wert entfalten

    FORT LAUDERDALE, Fla. , 24. September 2026 /PRNewswire/ --  Avalara, Inc., der führende Anbieter agentischer KI im Bereich globaler Steuern und Compliance, hat heute die Verfügbarkeit von Versori by Avalara bekannt gegeben, einem agentischen Integration Fabric, das deutlich beschleunigt, wie Entwickler und Partner Unternehmenssysteme mit den Steuer- und Compliance-Lösungen von Avalara verbinden. Das Angebot ist ab sofort über das Avalara Developer Portal verfügbar und wurde auf Avalara CRUSH vorgestellt, der wichtigsten Kunden- und Partnerkonferenz des Unternehmens.

    Avalara

    Unweigerlich implementieren Unternehmen eine komplexe Mischung aus ERP-Systemen, Abrechnungsplattformen, E-Commerce-Anwendungen und maßgeschneiderten Technologien und nehmen laufend Änderungen daran vor. Diese Änderungen verursachen erhebliche Belastungen für das Budget sowie das Personal und können wichtige Geschäftsziele verzögern. Sie können außerdem umfangreiche, spezialisierte Entwicklungsarbeit erfordern und zu Kostenüberschreitungen, Komplexität und Verzögerungen führen, wenn Unternehmen wachsen und sich ihre Technologie-Stacks weiterentwickeln.

    Mit Versori by Avalara sind Zeitaufwand und Kosten der Integration keine Hürden mehr für solche Projekte. KI-Agenten übernehmen die komplexe Recherche, Analyse und Programmierung – in einem Bruchteil der Zeit und Kosten herkömmlicher Integration Tools. Statt auf generische Codegenerierung oder starre vorgefertigte Vorlagen zu setzen, führen die spezialisierten KI-Agenten von Versori by Avalara den gesamten Integrationslebenszyklus aus.

    „Unternehmen sollten keine erhebliche Engineering-Zeit aufwenden müssen, nur um Steuern und Compliance mit den Systemen zu verbinden, in denen sie ohnehin arbeiten", sagte Hugo Sarrazin, Chief Executive Officer bei Avalara. „Versori by Avalara verändert diese Gleichung. Spezialisierte KI-Agenten können produktionsreife Konnektoren in wenigen Tagen recherchieren, entwickeln, testen und ausrollen. Damit erhalten Entwickler und Partner einen deutlich schnelleren Weg, Avalara in praktisch jedes Unternehmenssystem zu bringen. Für Kunden bedeutet das weniger Integrationsaufwand, eine schnellere Wertschöpfung und mehr Freiheit, genau die Technologie einzusetzen, die zu ihrem Geschäft passt."

    Von Integrationsanforderungen zu produktionsreifen Konnektoren

    Versori by Avalara nutzt vier zentrale KI-Agenten, die Entwickler vom ersten Mapping bis zum zertifizierten Release begleiten:

    • Plan: Analysiert Endpunkt-Schemata, API-Verträge und Compliance-Anforderungen, um die Integrationsarchitektur abzustecken.
    • Connect: Richtet eine sichere Authentifizierung und automatisierte System-zu-System-Handshakes über ERP-Systeme, Abrechnungs-Engines, E-Commerce-Systeme und individuelle Datenbanken hinweg ein.
    • Build: Erzeugt produktionsreife Transformationslogik, Mapping-Regeln und Code für die Fehlerbehandlung. Kunden und Partner behalten Zugriff auf den generierten Konnektor-Code und die Geschäftslogik.
    • Deploy: Führt automatisierte Tests durch, validiert anhand der Zertifizierungsstandards von Avalara und veröffentlicht den Live-Konnektor.

    Statt auf generische Codegenerierung oder starre vorgefertigte Vorlagen zu setzen, können Entwickler und Partner Versori by Avalara ab sofort über das Avalara Developer Portal nutzen. Dort lässt sich die API-Dokumentation erkunden und eine praxisnahe Schulung zu Versori by Avalara buchen.

    Über Avalara

    Avalara ist der führende Anbieter agentischer KI im Bereich globaler Steuern und Compliance. Seit mehr als zwei Jahrzehnten helfen die verlässlichen Steuerinhalte, die tiefe Compliance-Expertise, die proprietären Daten und die Technologie von Avalara Kunden dabei, weltweit erfolgreich zu sein. Diese Grundlage verbindet Avalara jetzt mit agentischer KI, damit Unternehmen komplexe Compliance-Arbeit ausführen können, während Menschen die Kontrolle behalten. Avalara verarbeitet jährlich mehr als 54 Milliarden AvaTax-API-Aufrufe und unterstützt Millionen von Unternehmen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter Avalara.com.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/avalara-bringt-mit-versori-by-avalara-die-geschwindigkeit-von-agentic-ai-in-die-unternehmensintegration-302888369.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Avalara bringt mit Versori by Avalara die Geschwindigkeit von Agentic AI in die Unternehmensintegration Spezialisierte KI-Agenten planen, verbinden, entwickeln und deployen produktionsreife Konnektoren in wenigen Tagen und senken Zeitaufwand sowie Kosten drastisch, bis Integrationen ihren Wert entfaltenFORT LAUDERDALE, Fla. , 24. September 2026 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     