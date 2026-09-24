Debatte über Einfluss von KI-Agenten

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Scout24: Ziele schneller erreicht





Entsprechend wurden nun neue Ziele für das Wachstum bis 2027 und 2028 ausgegeben, wobei KI eine immer wichtigere Rolle spielen soll – und dabei helfen soll, Workflows zu automatisieren, die Nutzerinteraktion zu vertiefen und die Monetarisierung zu verbessern.





Das jährliche Umsatzwachstum soll nun am oberen Ende der bisherigen Spanne liegen, die einen Wert im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Zehnerprozentbereich vorsah. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit soll bis 2028 rund 64 Prozent betragen.





Um diese Ziele zu erreichen, will sich der Konzern nach eigener Aussage weiter von einem vernetzten Ökosystem hin zu einem Agentic Operating System für Immobilien entwickeln. Immer mehr Prozesse sollen automatisiert und gesteuert werden. Mehr als 400 Millionen Euro wurden in den vergangenen Jahren bereits in den Aufbau des Ökosystems investiert. Nun soll mit immo.ai eine neue Intelligence-Ebene mit eigenem Kontext, Daten und Inhalt das Angebot des Konzerns noch weiter verbessern.





Quelle: https://www.deraktionaer.de/artikel/commerce-brands-unicorns/scout24-ziele-schneller-erreicht-aktie-an-dax-spitze-20400842.html









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