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    AKTIE IM FOKUS/Scout24 auf Zweimonatstief

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    Debatte über Einfluss von KI-Agenten

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Agenten belasten Scout24-Aktien am Donnerstag
    • Scout24 fällt um 1,6 Prozent auf 69,65 Euro
    • Banken warnen vor Folgen für den Kleinanzeigensektor
    AKTIE IM FOKUS/Scout24 auf Zweimonatstief - Debatte über Einfluss von KI-Agenten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktuelle Stimmen zu einem möglichen Einfluss von KI-Agenten auf das Geschäft von Kleinanzeigenanbietern haben am Donnerstag die Aktien von Scout24 belastet. Am Nachmittag gehörten sie mit einem Abschlag von 1,6 Prozent auf 69,65 Euro zu den drei größten Verlierern im Dax , der sein zeitweise recht deutliches Minus zuletzt fast aufholen konnte. Knapp unter 69 Euro erreichten die Scout-Aktien im Tagestief ihren niedrigsten Stand seit zwei Monaten.

    Experten zweiter großer US-Banken wiesen auf mögliche Auswirkungen durch KI-Agenten hin, nachdem Meta bei Verbrauchern Erfolge mit seiner KI-Plattform Muse vermeldete, die der Social-Media-Konzern mit einer Vielzahl an Partnern vernetzt. KI-gestützte Verbraucher-Agenten verstärkten die bereits seit einem Jahr spürbare Skepsis in der Branche, schrieb etwa David Amira von der Bank of America.

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    Auch JPMorgan hält vor dem Hintergrund der Muse-Erfolge an seiner vorsichtigen Einschätzung des Kleinanzeigen-Sektors fest. Die Experten gehen davon aus, dass in der Branche viele Investitionen erforderlich werden, um mit der Entwicklung Schritt zu halten./tih/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 25.377 auf Ariva Indikation (24. September 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 801,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 710,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 920,00USD was eine Bandbreite von +5,72 %/+36,99 % bedeutet.





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