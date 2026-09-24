2G Energy goes USA - mit dezentraler Stromversorgung für KI-Rechenzentren und mächtig Dampf unterm Kessel

Während ständig neue KI-Rechenzentrumsprojekte verkündet werden und alle Welt über die Finanzierung und den Cashflow aus diesen Investitionen spricht, ist die größte Herausforderung die Stromversorgung. Denn die Stromnetze sind gar nicht für solche Höchstleistungen ausgelegt und die Stromerzeugung kann die benötigte Leistung gar nicht liefern. Zwei Widerstände, die nicht einfach zu überwinden sind. Zumal die Kosten auch auf die privaten Stromkunden abgewälzt werden, die höhere Netzentgelte, deutliche steigende Stromkosten und immer öfter auch Stromrationierungen zu beklagen haben. Der Widerstand gegen KI-Rechenzentren wächst also und ist längst zu einem politischen Brandthema geworden.





Dabei betrifft der Rechenzentrumsboom vor allem die USA, obwohl Deutschland weltweit das Land mit den zweitmeisten Rechenzentren ist. Allerdings nur, wenn man die herkömmlichen Rechenzentren in die Rechnung mit einbezieht. In Sachen KI hinkt Deutschland - wie so oft - hinterher.