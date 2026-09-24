Börsen Start Update
Börsenstart USA - 24.09. - US Tech 100 schwach -0,61 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht aktuell (15:59:34) bei 51.359,00 PKT und fällt um -0,28 %.
Top-Werte: Johnson & Johnson +2,26 %, Merck & Co +2,11 %, Walt Disney +2,10 %, Verizon Communications +1,53 %, Amazon -1,41 %
Flop-Werte: IBM -2,62 %, Boeing -2,37 %, Goldman Sachs Group -1,46 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:14) bei 30.276,55 PKT und fällt um -0,61 %.
Top-Werte: Nebius Group Registered (A) +4,51 %, Cintas +2,57 %, Diamondback Energy +2,20 %, Cadence Design Systems +2,11 %, Meta Platforms (A) +1,89 %
Flop-Werte: Arm Holdings -3,59 %, Western Digital -3,37 %, Axon Enterprise -3,17 %, SanDisk Corporation -2,51 %, Paccar -2,37 %
Der US 500 bewegt sich bei 7.682,22 PKT und fällt um -0,32 %.
Top-Werte: Charles River Laboratories International +5,95 %, Agilent Technologies +3,82 %, PerkinElmer +3,08 %, Welltower +2,97 %, Autozone +2,96 %
Flop-Werte: MGM Resorts -10,00 %, Oracle -7,47 %, First Solar -5,93 %, Rollins -4,41 %, Albemarle -4,25 %
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