Charles River Laboratories International Aktie klettert nach oben - +5,95 % - 24.09.2026

Die Charles River Laboratories International Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,95 % auf 258,10€ zulegen. Das sind +14,50 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Charles River Laboratories International Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 258,10€, mit einem Plus von +5,95 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Charles River Laboratories ist ein führender Auftragsforschungsdienstleister für Pharma, Biotech und Medizintechnik. Schwerpunkte: präklinische Forschung, Sicherheits- und Wirksamkeitstests, Tiermodelle, Labordienstleistungen. Starke Marktstellung im CRO-Segment. Wichtige Wettbewerber: Labcorp, IQVIA, Eurofins, Envigo. USP: breite präklinische Expertise, regulatorische Erfahrung, integrierte End-to-End-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Charles River Laboratories International investiert ist, kann sich über eine Rendite von +47,95 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Charles River Laboratories International +41,18 % gewonnen.

Während Charles River Laboratories International heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,32 %.

Charles River Laboratories International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,45 % 1 Monat -3,62 % 3 Monate +47,95 % 1 Jahr +91,55 %

Informationen zur Charles River Laboratories International Aktie

Stand: 24.09.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 48 Mio. Charles River Laboratories International Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,93 Mrd.EUR € wert.

Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE: CRL) will host its 2026 Investor Day today, September 24, 2026, starting at 9:00 a.m. ET. Birgit Girshick, Chief Executive Officer, along with members of the senior management team, will …

So schlagen sich die Wettbewerber von Charles River Laboratories International

Danaher, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,95 %. Thermo Fisher Scientific notiert im Plus, mit +1,78 %.

Charles River Laboratories International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Charles River Laboratories International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charles River Laboratories International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.