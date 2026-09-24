Besonders beachtet!
Charles River Laboratories International Aktie klettert nach oben - +5,95 % - 24.09.2026
Am 24.09.2026 ist die Charles River Laboratories International Aktie, bisher, um +5,95 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Charles River Laboratories International Aktie.
Charles River Laboratories ist ein führender Auftragsforschungsdienstleister für Pharma, Biotech und Medizintechnik. Schwerpunkte: präklinische Forschung, Sicherheits- und Wirksamkeitstests, Tiermodelle, Labordienstleistungen. Starke Marktstellung im CRO-Segment. Wichtige Wettbewerber: Labcorp, IQVIA, Eurofins, Envigo. USP: breite präklinische Expertise, regulatorische Erfahrung, integrierte End-to-End-Services.
Aktueller Stand der Charles River Laboratories International Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 24.09.2026
Die Charles River Laboratories International Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,95 % auf 258,10€ zulegen. Das sind +14,50 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Charles River Laboratories International Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,19 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 258,10€, mit einem Plus von +5,95 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?
Wer bereits seit drei Monaten in Charles River Laboratories International investiert ist, kann sich über eine Rendite von +47,95 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Charles River Laboratories International +41,18 % gewonnen.
Während Charles River Laboratories International heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,32 %.
Charles River Laboratories International Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+8,45 %
|1 Monat
|-3,62 %
|3 Monate
|+47,95 %
|1 Jahr
|+91,55 %
Informationen zur Charles River Laboratories International Aktie
Es gibt 48 Mio. Charles River Laboratories International Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,93 Mrd.EUR € wert.
Charles River Highlights Refreshed Strategic Vision to Drive Profitable Growth and Long-Term Value Creation at 2026 Investor Day
Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE: CRL) will host its 2026 Investor Day today, September 24, 2026, starting at 9:00 a.m. ET. Birgit Girshick, Chief Executive Officer, along with members of the senior management team, will …
So schlagen sich die Wettbewerber von Charles River Laboratories International
Danaher, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,95 %. Thermo Fisher Scientific notiert im Plus, mit +1,78 %.
Charles River Laboratories International Aktie jetzt kaufen?
Ob die Charles River Laboratories International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Charles River Laboratories International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.