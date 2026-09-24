Ölpreise legen erneut deutlich zu - Brent steigt weiter über 100 US-Dollar

Zuletzt wurde deutlich, dass die USA und der Iran in entscheidenden Fragen zur Nutzung der Straße von Hormus nach wie vor weit auseinander liegen. Die Aussicht, dass erhoffte Fortschritte auf dem Weg hin zu einer diplomatischen Lösung auf sich warten lassen, hat die Ölpreise nach oben getrieben.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter deutlich gestiegen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel zunächst gefallen waren, drehten sie im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November wurde bei 105,48 US-Dollar gehandelt und damit mehr als zwei Prozent höher als am Mittwoch.

"Die Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten, die den Rückgang des Ölpreises Mitte September getragen hatten, sind vorerst verflogen", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank. Vielmehr könnten die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter eskalieren und auf andere Regionen übergreifen, wie aus Aussagen der Islamischen Revolutionsgarde hervorgeht, die von der iranischen Nachrichtenagentur Fars verbreitet werden.

Diese Aussage dämpfte am Ölmarkt den Optimismus hinsichtlich der Treffen zwischen iranischen und US-Vertretern am Rande der UN-Generalversammlung in dieser Woche. Der Iran hat wiederholt angekündigt, seine Vergeltungsmaßnahmen gegen die USA zu verschärfen, sollte es zu einem erneuten Angriff kommen.

Ein Anstieg der Öllieferungen aus dem wichtigen Förderland Saudi-Arabien konnten die Ölpreise nicht belasten. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hat unter Berufung auf Tracking-Daten berichtet, dass die saudischen Gesamtexporte im September auf durchschnittlich 5,28 Millionen Barrel pro Tag bestiegen sind, was dem höchsten Wert seit Februar entspricht. Der Iran-Krieg hatte Ende Februar begonnen./jkr/nas



