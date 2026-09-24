Hollyland WeConnect 2026 untersucht, was im Zeitalter der KI nach wie vor unersetzlich ist

SHENZHEN, China, 24. September 2026 /PRNewswire/ -- Für Kreative kann KI Drehbücher entwerfen, Bilder generieren und Bearbeitungsabläufe beschleunigen. Als Reaktion auf dieses sich wandelnde Umfeld lud Hollyland, ein führender Anbieter von Lösungen für die drahtlose Audio- und Videoübertragung, Kreative aus über 30 Ländern zu seiner Markentag-Veranstaltung WeConnect 2026 ein. Im Rahmen von Online-Gesprächen, persönlichen Treffen und intensiven kulturellen Erlebnissen ging das Programm einer grundlegenden Frage nach: Was bleibt im Zeitalter der KI am kreativen Prozess wirklich unersetzlich?

Von digitalen Gesprächen bis zu zwischenmenschlichen Beziehungen

Bevor es um Kreativität ging, hatte sich WeConnect 2026 zum Ziel gesetzt, Kreative wieder mit authentischem menschlichem Ausdruck in Verbindung zu bringen. Mit „WE HEAR" initiierte Hollyland weltweite Diskussionen rund um KI, Authentizität und Storytelling, während „The Echo" Kreative dazu einlud, ungefilterte Klänge, Gedanken und Emotionen zu teilen – von nächtlichen Reflexionen bis hin zu alltäglichen Momenten, die selten zu ausgefeilt erstellten Inhalten werden.

Das Gespräch erstreckte sich dann über die digitale Welt hinaus auf die Themen „WE PARK" und „WE PARTY". Auf den Philippinen regten ein WE PARK-Bus und die „Song Wish Wall" die Öffentlichkeit zu spontaner Beteiligung an. In Neu-Delhi, São Paulo, Kairo und Mexiko-Stadt kamen mehr als 550 Kreative zu Feierlichkeiten und Gemeinschaftsveranstaltungen zusammen. Bei allen Veranstaltungen verbrachten die Kreativen weniger Zeit damit, über Werkzeuge zu sprechen, und mehr Zeit damit, persönliche Erfahrungen, kreative Herausforderungen und Ideen für zukünftige Projekte auszutauschen.

Erfahrung vor der Kreation

Um den Übergang von der technologischen Immersion zur sinnlichen Erkundung der realen Welt zu vollziehen, organisierte Hollyland zwei große Erlebnisreisen.

27 Kreative aus dem asiatisch-pazifischen Raum reisten von Jakarta nach Bali, um ein Abenteuer für alle fünf Sinne zu erleben. Während der „WE CONNECT SEA"-Reise erlebten die Teilnehmer den legendären Kecak-Feuertanz auf Bali vor dem Hintergrund eines Sonnenuntergangs an einer Klippe und tauchten dabei in die lebendigen Eindrücke und Klänge der Insel ein. Außerdem erkundeten sie die lokale Kultur durch praktische Kocherlebnisse und die Verkostung von Zibetkatzenkaffee, wobei sie ihren Tastsinn, ihren Geruchssinn und ihren Geschmackssinn einsetzten. Anstatt diese Momente als Gelegenheiten für Inhalte zu betrachten, regte das Programm die Teilnehmer dazu an, einen Gang herunterzuschalten und sich auf die Welt um sie herum einzulassen.