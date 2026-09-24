BERNSTEIN RESEARCH stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola nach einem Investorentreffen mit dem Konzernchef Ignacio Galán auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Bei dem spanischen Energiekonzern bleibe das Netzgeschäft der wichtigste Wachstumstreiber, schrieb Jorge Alonso Suils in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Zielsetzungen für 2026 wirkten solide. Die entscheidende Frage sei, wie das Unternehmen seine umfangreichen Investitionen finanzieren werde./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:50 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:50 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 20,27EUR auf Tradegate (24. September 2026, 16:03 Uhr) gehandelt.





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