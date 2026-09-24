Aktien New York
Weiter auf Talfahrt
- US-Aktienmärkte setzen ihre Vortagesverluste fort
- Dow und S&P 500 verlieren am Donnerstag je 0,2 Prozent
- Ölpreisanstieg belastet Aktien und treibt Renditen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag an ihre Vortagesverluste angeknüpft. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 51.409 Punkte. Der marktbreite
S&P 500 büßte ebenfalls 0,2 Prozent auf 7.691 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,5 Prozent auf 30.312 Punkte abwärts, nachdem er am Dienstag noch ein Rekordhoch verbucht hatte.
Die Aktienkurse leiden unter einem erneuten Anstieg der Ölpreise, der eine weitere Verkaufswelle am Anleihemarkt auslöste. Die Renditen 30-jähriger Staatsanleihen wurden davon auf den höchsten Stand seit 2004 getrieben. Laut Simon Wiersma von der ING Bank entwickelt sich dies jetzt wieder zu einem "spürbaren Gegenwind für Aktien".
Außerdem rückt die Sorge vor einer höheren Inflation wieder in den Mittelpunkt. Die Warnung eines iranischen Vertreters, dass die geopolitische Lage im Nahen Osten weiter eskalieren und auf noch mehr Regionen übergreifen könnte, hatte die Ölpreise zuletzt wieder in die Höhe getrieben. Zudem erwägt die US-Regierung einen Diesel-Exportstopp./edh/nas
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