DZ BANK stuft MCDONALDS auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach einem Investorentag von 330 auf 300 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Vor dem Hintergrund eines inflationsbedingt eingetru?btem Konsumumfelds ziele das unter dem Namen "Next" vorgestellte Strategiepaket auf nachhaltiges Wachstum durch Marktanteilsgewinne und eine höhere Produktivität der Fast-Food-Restaurants ab, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vorgestellten Maßnahmen seien innvoll, auch wenn das Investitionsprogramm zunächst belasten sollte. Sie glaubt aber, dass sich dies letzlich auszahlen wird./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 212,5EUR auf Tradegate (24. September 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Katharina Schmenger

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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